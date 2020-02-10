Цвет из иных миров

Страна: Португалия, США, 2019

Премьера: в РФ 13.02.2020

Режиссер: Ричард Стэнли

Актеры: Николас Кейдж, К’Орианка Килчер, Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард, Брендан Мейер, Мелисса Нирман, Бретт В. Бачман

Жанр: ужасы, фантастика

Продолжительноcть: 110 мин

Бюджет: $6 000 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,68

Метеорит из глубин космоса принес на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.