Цвет из иных миров
Страна:
Португалия, США, 2019
Премьера:
в РФ 13.02.2020
Режиссер:
Ричард Стэнли
Актеры:
Николас Кейдж, К’Орианка Килчер, Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард, Брендан Мейер, Мелисса Нирман, Бретт В. Бачман
Жанр:
ужасы, фантастика
Продолжительноcть:
110 мин
Бюджет:
$6 000 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,68
Метеорит из глубин космоса принес на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.
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