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Цвет из иных миров

Цвет из иных миров

Страна:
Португалия, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 13.02.2020
 
Режиссер:
Ричард Стэнли
  
Актеры:
Николас Кейдж, К’Орианка Килчер, Джоэли Ричардсон, Томми Чонг, Мадлен Артур, Эллиот Найт, Джулиан Хиллиард, Брендан Мейер, Мелисса Нирман, Бретт В. Бачман
  
Жанр:
ужасы, фантастика
  
Продолжительноcть:
110 мин
  
Бюджет:
$6 000 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,68
          
 

Метеорит из глубин космоса принес на Землю нечто жуткое и необъяснимое. Именно на ферме неподалеку от места падения селится Нейтан Гарднер, рассчитывающий отдохнуть от суеты большого города.

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Сегодня
19:50 Киносити
Завтра
19:35 Киносити
15 февраля, суббота
19:35 Киносити
16 февраля, воскресенье
19:35 Киносити
17 февраля, понедельник
19:35 Киносити
18 февраля, вторник
19:35 Киносити
19 февраля, среда
19:35 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
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6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 699-1999 ₽
Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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