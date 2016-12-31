Без тормозов

Страна: Франция, Македония, 2016

Премьера: в РФ 05.01.2017

Режиссер: Николас Бенаму

Актеры: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Шарлотта Габис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 95 мин

Семейство отправляется в путешествие на новеньком минивэне рано утром, чтобы избежать летних пробок. Чтобы было еще проще, они фиксируют круиз-контроль на скорости 130 км/ч. И все бы ничего, но при попытке свернуть выясняется, что у них нет контроля над автомобилем.