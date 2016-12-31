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Без тормозов

Без тормозов

Страна:
Франция, Македония, 2016
 
Премьера:
в РФ 05.01.2017
 
Режиссер:
Николас Бенаму
  
Актеры:
Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Шарлотта Габис, Венсан Дезанья, Флоренс Форести, Жером Коммандёр, Владимир Хубар
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Семейство отправляется в путешествие на новеньком минивэне рано утром, чтобы избежать летних пробок. Чтобы было еще проще, они фиксируют круиз-контроль на скорости 130 км/ч. И все бы ничего, но при попытке свернуть выясняется, что у них нет контроля над автомобилем.

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