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Белый список

Белый список

Премьера:
23.11.2023
 
Режиссер:
Алиса Хазанова
  
Актеры:
Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Юлия Авшарова, Ираида Краснопольская, Анастасия Красовская, Алексей Розин, Степан Белозеров, Игорь Штернберг, Дмитрий Матвеев, Евгений Санников, Дарья Кукарских, Анна Осипова
  
Жанр:
Детективы, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
120 минут
  

Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.

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