Белый список
Премьера:
23.11.2023
Режиссер:
Алиса Хазанова
Актеры:
Алексей Серебряков, Владимир Аверьянов, Евгения Крегжде, Виктория Мирошниченко, Юлия Авшарова, Ираида Краснопольская, Анастасия Красовская, Алексей Розин, Степан Белозеров, Игорь Штернберг, Дмитрий Матвеев, Евгений Санников, Дарья Кукарских, Анна Осипова
Жанр:
Детективы, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
120 минут
Весна 2015 года. Следственный комитет направляет в маленький подмосковный город двух сотрудников — готовящегося к выходу на пенсию ветерана Короткова и молодого карьериста Лазарева. Формально их задача — расследовать самоубийство местной школьницы, о котором благодаря газетной статье узнала вся страна. На деле от героев ждут имитации деятельности — до тех пор пока общественность и начальство не потеряют интерес к теме. В итоге расследование растягивается на годы, переворачивает жизни героев, а виновные оказываются ближе, чем можно было предположить.
Сегодня
|
13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|
13:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:35
|Иллизиум (Новомосковск)
25 ноября, суббота
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 ноября, воскресенье
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 ноября, понедельник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 ноября, вторник
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 ноября, среда
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
26 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
27 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
28 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
29 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
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