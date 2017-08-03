Аватар: Специальная версия

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Страна:
США, 2009
 
Премьера:
в РФ 20.08.2010
 
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
  
Актеры:
Мишель Родригес, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи
  
Жанр:
экшен, приключения, фэнтези
  
Продолжительноcть:
174 мин
  
Бюджет:
$237 000 000
  
Сбор в мире:
$782 976 983
 
Сбор в России:
$119 903 608
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,95
          
 

Больше планеты Пандора на 9 минут! Частично парализованный ветеран войны Джейк Салли прибывает на планету Пандора, населенную гуманоидной расой Наави. Землянин оказывается в центре конфликта родной и местной культур, ставшего началом смертельно опасного приключения.

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