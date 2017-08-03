Аватар: Специальная версия

Страна: США, 2009

Премьера: в РФ 20.08.2010

Режиссер: Джеймс Кэмерон

Актеры: Мишель Родригес, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи

Жанр: экшен, приключения, фэнтези

Продолжительноcть: 174 мин

Бюджет: $237 000 000

Сбор в мире: $782 976 983

Сбор в России: $119 903 608

Рейтинг Кинопоиска: 7,95

Больше планеты Пандора на 9 минут! Частично парализованный ветеран войны Джейк Салли прибывает на планету Пандора, населенную гуманоидной расой Наави. Землянин оказывается в центре конфликта родной и местной культур, ставшего началом смертельно опасного приключения.