Аватар: Специальная версия
Страна:
США, 2009
Премьера:
в РФ 20.08.2010
Режиссер:
Джеймс Кэмерон
Актеры:
Мишель Родригес, Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи
Жанр:
экшен, приключения, фэнтези
Продолжительноcть:
174 мин
Бюджет:
$237 000 000
Сбор в мире:
$782 976 983
Сбор в России:
$119 903 608
Рейтинг Кинопоиска:
7,95
Больше планеты Пандора на 9 минут! Частично парализованный ветеран войны Джейк Салли прибывает на планету Пандора, населенную гуманоидной расой Наави. Землянин оказывается в центре конфликта родной и местной культур, ставшего началом смертельно опасного приключения.
Сегодня
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
16:15