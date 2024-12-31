«Ирония судьбы» по-тульски: как Женя Лукашин и Новосельцев радовали туляков

«Ты приходишь мыться, а не пьянствовать»

Трудно понять, почему люди радуются приходу Нового года вместо того, чтобы плакать. Если вдуматься, новогодний праздник — печальное событие в нашей скоротечной жизни. Ведь все мы еще на один шаг приближаемся к роковой черте. А сама процедура встречи Нового года ускоряет процесс приближения. Вместо того чтобы спать, сохраняя здоровье, люди, беснуясь, нарушают режим: не в меру едят, пьют и ухаживают. В новогоднюю ночь останавливается прогресс. Люди предпочитают заниматься другим, более приятным делом.

Но представители некоторых профессий и в новогоднюю ночь не предают интересы общества. Это летчики, шоферы, официанты, гардеробщики, музыканты, врачи скорой помощи и повара. Их руки заняты не праздными рюмками, а трудовыми штурвалами, подносами, шубами, аккордеонами, градусниками и половниками. Наступление Нового года окутано таинственностью и ожиданием счастья. Именно под Новый год случаются невероятные события, которые не могут произойти в обычную ночь.



Постановщик спектакля «С лёгким паром»

Михаил Морейдо.

Именно такими грустными и немного занудными размышлениями начинается веселая пьеса о путешествии одного док­тора из Москвы в Ленин­град. Произносит их ведущий — персонаж, которого нет в фильме, но в спектакле он несколько раз появляется на сцене, чтобы иронично настроить зрителя на нужный лад.

Вообще, из пьесы в фильм мало что не вошло. Если только плакат на стене бани — «Ты приходишь сюда мыться, а не пьянствовать!»

Правда, когда один из друзей пошел в буфет за водкой, — вернулся с подносом, на котором были водка и вино. Одно без другого не давали — конец года, всем надо план выполнять. А вот закуски в буфете не было. А так-то, конечно, все пришли мыться.

Или, например, забавная сцена, как Лукашин, застигнутый дома мамой Нади (ее в пьесе зовут Ольга Николаевна), успевает прикинуться интеллигентным вором — выписывает ей на своем фирменном бланке новое средство от гипертонии. Очень полезный будущий зять.

Пьеса, по которой поставлен фильм, называлась «С легким паром, или Однажды в новогоднюю ночь». Считается, что написали ее Эмиль Брагин­ский и Эльдар Рязанов в 1969 году. Хотя в книге воспоминаний Рязанова стоит вообще-то конец 1968 года. Просто по советским правилам никто так просто рассылать свою пьесу по театрам и не мог сразу после написания. Ее еще надо было напечатать брошюрой для служебного пользования и залитовать, то есть утвердить в цензуре. Процедура рядовая, но неизбежная, поскольку литовалось тогда все, даже этикетки на банках с маринованными огурцами. На все это нужно время.

Поставить новую пьесу — дело не такое простое. Пока все согласуют, а на следующий сезон вообще-то у всех театров планы уже сверстаны. И тем не менее в интернете можно найти, что в Калинине, теперешней Твери, спектакль «С легким паром» показывали уже в канун Нового года. В феврале 1970-го состоялась премьера в Уссурийске.



«В Ленинграде я встретил другую женщину». Женя Лукашин — В. Башкин, мама Марина Дмитриевна — Софья Сотничевская.

Премьера тульского театра прошла совсем не в новогодние дни — 29 апреля 1970 года. То есть это был если не совсем первый, то все равно один из первых спектаклей в СССР. Поставил его Михаил Морейдо, только недавно пришедший на должность очередного режиссера в Тульский театр драмы.

Если сейчас внимательно разглядывать фото с того спектакля, конечно, главные герои никак не вяжутся ни с каноническими образами из фильма Рязанова, ни даже вообще с нашими представлениями о том, какими могут быть Женя, Надя и Ипполит. Другое время, другие лица, совсем иные подходы.

К примеру, Женю Лукашина (по описанию авторов, «лет тридцати пяти, симпатичный и не более того») в Туле сыграл Владимир Башкин, которому к тому времени уже было на десять лет больше. Почти столько же — 46 — исполнилось и Ипполиту, актеру Николаю Горюнову. Николай Николаевич был настоящим героем своего времени. Фронтовик, на войну в 1941-м ушел, приписав себе год. Служил в разведроте морской пехоты, участвовал в спасении людей из Ленинграда по Дороге жизни. Такой вот у нас был удивительный тульский Ипполит, которому Надя Шевелева в итоге дала отставку.

Роль мамы Жени Лукашина исполнила легенда тульской сцены Софья Сотничевская. Невестой Лукашина Галей была молодая актриса Вера Шаклеина. Ну, а главную женскую роль исполнила прима тульского театра Рима Асфандиярова.

По воспоминаниям Римы Газизовны, именно Морейдо и завлек ее на работу в Тулу.

Хотя Асфандиярова писала, что сыграла в этом спектакле более 120 раз, судьба его на тульской сцене оказалась непростой. Во-первых, это была последняя премьера на старой сцене нынешней Тульской филармонии. Через месяц театр уехал на летние гастроли, а новый сезон в Туле открыл только 25 декабря 1970 года, уже в новом, нынешнем здании. До конца года успели показать два патетических спектакля «У времени в плену», которыми открывался театр, а затем, под новогоднее настроение, пошла комедия «С легким паром». Так что фактически этим спектаклем в Туле закрыли пребывание в старом здании и начали жизнь в новом. Настоящая рождественская сказка.

24 квадратных метра

Сохранившихся откликов о том спектакле не так много, к сожалению, но они есть. Вот один из самых неожиданных. Автором музыки был сам Владимир Дашкевич. Тогда он считался еще начинающим композитором, и его невероятный успех с музыкой к фильмам «Бумбараш», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня» был впереди.

Владимир Сергеевич помнит музыку к тульскому спектаклю и говорит, что она была «вполне симпатичная».



В баню приходят мыться, а не пьянствовать.

Это немаловажная деталь, ведь в пьесе Рязанова и Брагинского, как и в фильме, очень много песен — и та же «На Тихорецкую состав отправится», и «Никого не будет в доме», и «Мне нравится, что вы больны не мной»… Так что отнесись Рязанов по-другому к подготовке своего фильма, вполне возможно, что его герои пели бы песни на музыку, звучавшую в тульской постановке.

Авторы пьесы весьма безжалостно описывают место дей­ствия — квартиру Лукашина на третьей улице Строителей, дом 25, квартира 3 (а не 12):

«Двухкомнатная квартира в новом доме. Желательно, чтобы художник, которому доведется оформлять спектакль, не проявлял яркой творческой фантазии, а воссоздал на сцене типовую двухкомнатную квартиру: комната побольше — с балконом, комната поменьше — без балкона, небольшой узкий коридор».



Она поливала его из чайника. Надя Шевелёва — Рим Асфандиярова,

спящий Лукашин — В. Башкин.

Герои жили в квартирах с общей полезной площадью 24 квадратных метра. Коридоры, балконы, вероятно, совмещенные санузлы (а в 1969-м хрущевки еще вовсю строились) в полезную площадь не входили. В общем, в пьесе это совсем не та многоэтажка, которую мы знаем по фильму.

При этом художник-постановщик фантазию все-таки проявила. Придумывала спектакль выпускница театрально-оформительского факультета Ленинградского института театра, музыки и кинематографии Светлана Ставцева, в будущем известный театральный художник-оформитель.

«Ставцева была одной из самых привлекательных студенток: прическа двадцатых годов, короткие юбки, каких еще никто не носил, изящные английские туфли на шпильках, точеное лицо египетской царицы. Я глаз от нее не могла отвести, когда она проходила по коридорам института. Морейдо, видимо, тоже не избежал ее чар», — вспоминала Рима Асфандиярова.



Исполнитель роли Ипполита Николай Горюнов имел амплуа героя-любовника.

По ее рассказу, Ставцева и изобрела такие декорации для тульского спектакля.

«Наша актерская братия возмущена предлагаемым решением спектакля. Раз все так единодушно против, задумываюсь, что же это все означает? Обычная стандартная комната в стандартном доме помещена как бы в баню, прямо-таки в римские термы; колонны, есть второй этаж, где по стенам — краны, душ, ванная. Что это? Зачем? Прорезывается мысль: жизнь, которой мы живем, требует омовения, чистки. Разве не правы были Морейдо и Ставцева, предлагая такое решение? Сегодня нам ясно: безусловно, правы, а тогда и зрители, и мы, актеры, смотрели и удивлялись, и не понимали, чего это краны кругом, и просто от души смеялись веселым ситуациям, в которые попадали герои, и злободневному тексту.

Спектакль имел колоссальный успех! И хотя сама я не получала от роли большого удовольствия, нескончаемый смех в зале заражал и меня оптимизмом, радостью.



Откуда у нас фотография Ипполита?

Морейдо поставил хороший спектакль. Когда появился на экране ТВ фильм по пьесе «С легким паром», многие из нас были разочарованы: мы увидели совсем незнакомое произведение. Впрочем, так и должно быть».

И еще одно неожиданное свидетельство. Авторы Эльдар Рязанов и Эмиль Брагин­ский инсценировку своей пьесы в Туле не видели. Но вот у Брагинского о ней было представление — может, по рассказам, а может, посмотрел где-то на гастролях.

«Были, конечно, удачные постановки, — рассказывал он, — к примеру, в Туле у режиссера Морейдо или в Красноярске у режиссера Меньшенина. Но в большинстве театров к нам отнеслись как к авторам самого низкого пошиба, напрочь отказывая в какой бы то ни было проблематике и ставя пьесу как чисто развлекательную. Помню, в одном спектакле герой откровенно кривлялся, долго ползал под столом, и я буквально сгорал от стыда. В другом роль Ипполита строилась на том, что он все время на что-нибудь садился — то на шляпу, то на платье, то на блюдо с паштетом!»



Людмила Ковалец сыграла в спектакле «Сослуживцы» секретаршу Верочку.

Как известно, фильм «Ирония судьбы» впервые показали по телевизору 1 января 1976 года. Потом, видя какой восторг вызвала эта история в массах, летом того же 1976-го решили выпустить ее на большой экран. В Туле такая версия «Иронии судьбы» показывалась в кинотеатре «Центральный». Успеха особого не имела, как и по всей стране. Вероятно, дело было еще и в том, что для большого кино телевизионную версию пришлось сильно сократить. Убрали, например, посвященный типовой застройке мультик в самом начале фильма, и зрителям это не понравилось.

«Сослуживец — хорошее слово»

Спектакль «С легким паром» продержался на тульской сцене недолго. Уже в начале следующего сезона его сменила постановка по другой знаменитой пьесе Рязанова и Брагинского «Сослуживцы» — будущий «Служебный роман». Пьеса была написана в 1971 году, и вновь тульский театр оказался одним из первых в стране, кто взялся за ее постановку. Режиссером выступил вчерашний Женя Лукашин — актер Владимир Башкин.

Можно оценить оперативность! Пьеса была напечатана в сентябрьском номере журнала «Театр», а уже 19 октября 1971 года в Туле прошла премьера. Практически сразу же спектакль имел колоссальный успех и проходил при заполненном зрительном зале.



Афиша тульского спектакля «С лёгким паром».

Секретаршу Верочку сыграла молодая актриса, выпускница ГИТИСа Людмила Ковалец. К тому времени она уже была вполне узнаваемой персоной — сыграла эпизодическую роль Иры, подружки Лиды, в комедии Гайдая «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Это ее героиня заснула в троллейбусе за чтением конспекта, уступив свое место Шурику. Людмила Ковалец была замужем за художником по свету тульского театра и жить в итоге переехала в Тулу.

Ее хамоватую секретаршу Верочку хвалили за создание новейшего и узнаваемого варианта знаменитой Эллочки-людоедки, в чем-то даже симпатичнее ее. В общем, узнаваемый образ современницы, которая на всех этих Рыжовых смотрит свысока.

К сожалению, это была, наверное, последняя или одна из последних ролей Ковалец в Туле. Очень скоро она вынуждена была покинуть Тулу и уехала вместе с семьей к пригласившему ее в Ставрополь режиссеру Михаилу Морейдо.



Музыку к тульскому спектаклю писал знаменитый композитор Владимир Дашкевич.

Главную мужскую роль — Новосельцева — в очередь играли постановщик спектакля Владимир Башкин и молодой тогда актер Валерий Жуков. Новосельцева Валерия Жукова упрекали за то, что он не очень современен и недостаточно ироничен, зато хвалили за интеллигентность и создание образа настоящего статистика. Башкина оценивали за умение подыграть в комедийных ситуациях.

Роль начальницы конторы Калугиной была у Римы Асфандияровой.

Это ее героиня произносит в спектакле фразу, определяющую, чем театральная история отличается от киношной: «Сослуживец — хорошее слово. Ведь почти половину жизни мы проводим на работе. И здесь, по сути, наш второй дом».

Интересно, что Рима Асфандиярова закруглила свое участие в спектаклях по всем топовым комедиям Брагинского и Рязанова «Аморальной историей», поставленной в тульском театре в 1979 году. Это та самая история, которая позже превратилась в «Забытую мелодию для флейты». Рима Газизовна играла жену главного героя Филимонова — Елену Максимовну. А вот красавицей Лидой, женщиной, как указывали авторы, без правил, то есть «неправильной женщиной», были Татьяна Смагина и Наталья Савченко.