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#АртЛекторийВКино: Леонардо. Вся история

#АртЛекторийВКино: Леонардо. Вся история

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 05.11.2019
 
Режиссер:
Фил Грабски
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный
  
Продолжительноcть:
85 мин
  

В юбилейном для Леонардо да Винчи 2019 году впервые в истории все его картины будут показаны на большом экране в Ultra HD-разрешении. Леонардо да Винчи любим по всему миру. О нём снимают документальные и художественные фильмы, но, пытаясь разгадать тайну его личности, нередко забывают о главном — его искусстве. Картинам и рисункам Леонардо посвящён новый фильм «Леонардо. Вся история». Съёмки фильма проходили в Италии, Франции, США, Великобритании, Польше и России. В объективе режиссёра Фила Грабски оказались «Мона Лиза», «Тайная вечеря», «Дама с горностаем», «Портрет Джиневры де Бенчи», «Мадонна Литта», «Мадонна в скалах» и ещё более десяти картин Леонардо - всё его живописное наследие. Сквозь призму искусства мастера показана его жизнь, в которой нашлось место и необыкновенной изобретательности, и таланту скульптора, и необычным находкам в военном деле, и способности следовать за политическими интригами его времени. Этот фильм — посвящение Леонардо и рассказ его истории, абсолютно всей.

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