Дыхание шторма

Премьера: 10.04.2025

Режиссер: Алекс Паркинсон

Актеры: Вуди Харрельсон, МайАнна Беринг, Лю Сыму, Клифф Кертис, Финн Коул, Кристиан Скиклуна, Дай О'Доннелл, Риз Кхан, Коннор Рид, Ник Биадон

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 92 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос, и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.