С 24 по 26 апреля в независимой театральной компании «Барабан» пройдет фестиваль современного танца «Сборная Солянка». Каждый год фестиваль-платформа объединяет на своей площадке танцхудожников, исследователей, кураторов, педагогов, хореографов, профессионалов, любителей, зрителей и всех неравнодушных.

В этом году фестиваль сменил прописку — вместо Кирова он состоится в Туле. Гостей ждут теоретические и практические образовательные блоки, просмотры спектаклей современного танца и открытый диалог художник-зритель, public talk о развитии и проблемах современного танца с кураторами и экспертами, мастер-классы и лаборатории.

программа на 24 апреля

15.00−18.00 Лаборатория «От соматики к перформансу» Галина Манакина, Dialogue Dance, Кострома

18.00−20.00 Public talk «Развитие и проблемы современного танца в России и зарубежом»

20.00 «Возрождение»/ Екатерина и Мария Зевакины, Компания Диалог Данс/ Dialogue Dance Company, Кострома

20.00 «Лилит"/ Полина Глухих, танцевальный проект Солянка, Москва

Программа на 25 апреля

14.00-16.00 Мастер-класс «Точка старта движения. Внутри и снаружи» Евгения Турушкина, Екб

16.00-18.00 Лаборатория «Взаимодействие» Елена Чурилова и Виктория Максакова, С.Петербург

18.00-19.30 Лекция «Медиа-художник, композитор в современном театре» Кира Вайнштейн, Москва

20.00 «Ни О Чем»/ Евгения Турушкина, Екатеринбург

20.00 «И Вы Мне Ничего Не Сделаете»/ Елена Чурилова и Виктория Максакова, Санкт-Петербург

Программа на 26 апреля

11.00-14.00 Лаборатория «Взаимодействие» Елена Чурилова и Виктория Максакова, С.Перербург

14.00-16.00 Мастер-класс «Импровизация. Причины и последствия» Анастасия Пешкова и Мария Губанова, Балет Москва, Москва

18.00-18.00 Мастер-класс «Партнеринг» Ольга Тимошенко и Алексей Нарутто, Москва

20.00 Party Plant/ Анастасия Пешкова и Мария Губанова, Театр «Балет Москва», Москва

20.00 «Тоннель Памяти Голодного Лиса»/ Olga Timoshenko и Alexey Narutto, Москва

Стоимость

Билеты на спектакль: один вечер — 550 р., на три вечера — 1000 р.

Образовательный блок: один день -1500 р., полный трехдневный курс - 3500 р.

Забронировать и купить билеты можно по ссылке.