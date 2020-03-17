афиша
афиша
Регистрация
Фестиваль современного танца «Сборная Солянка»

Фестиваль современного танца «Сборная Солянка»

С 24 по 26 апреля в независимой театральной компании «Барабан» пройдет фестиваль современного танца «Сборная Солянка». Каждый год фестиваль-платформа объединяет на своей площадке танцхудожников, исследователей, кураторов, педагогов, хореографов, профессионалов, любителей, зрителей и всех неравнодушных.

В этом году фестиваль сменил прописку — вместо Кирова он состоится в Туле. Гостей ждут теоретические и практические образовательные блоки, просмотры спектаклей современного танца и открытый диалог художник-зритель, public talk о развитии и проблемах современного танца с кураторами и экспертами, мастер-классы и лаборатории.

программа на 24 апреля

15.00−18.00 Лаборатория «От соматики к перформансу» Галина Манакина, Dialogue Dance, Кострома

18.00−20.00 Public talk «Развитие и проблемы современного танца в России и зарубежом»

20.00 «Возрождение»/ Екатерина и Мария Зевакины, Компания Диалог Данс/ Dialogue Dance Company, Кострома

20.00 «Лилит"/ Полина Глухих, танцевальный проект Солянка, Москва

Программа на 25 апреля

14.00-16.00 Мастер-класс «Точка старта движения. Внутри и снаружи» Евгения Турушкина, Екб

16.00-18.00 Лаборатория «Взаимодействие» Елена Чурилова и Виктория Максакова, С.Петербург

18.00-19.30 Лекция «Медиа-художник, композитор в современном театре» Кира Вайнштейн, Москва

20.00 «Ни О Чем»/ Евгения Турушкина, Екатеринбург

20.00 «И Вы Мне Ничего Не Сделаете»/ Елена Чурилова и Виктория Максакова, Санкт-Петербург

Программа на 26 апреля

11.00-14.00 Лаборатория «Взаимодействие» Елена Чурилова и Виктория Максакова, С.Перербург

14.00-16.00 Мастер-класс «Импровизация. Причины и последствия» Анастасия Пешкова и Мария Губанова, Балет Москва, Москва

18.00-18.00 Мастер-класс «Партнеринг» Ольга Тимошенко и Алексей Нарутто, Москва

20.00 Party Plant/ Анастасия Пешкова и Мария Губанова, Театр «Балет Москва», Москва

20.00 «Тоннель Памяти Голодного Лиса»/ Olga Timoshenko и Alexey Narutto, Москва

Стоимость
  • Билеты на спектакль: один вечер — 550 р., на три вечера — 1000 р.
  • Образовательный блок: один день -1500 р., полный трехдневный курс - 3500 р.

Забронировать и купить билеты можно по ссылке.

 

 

Где и когда?
Барабан, независимая театральная компания
Тула, Центральный переулок 20, творческий индустриальный кластер "Октава"
24 апреля 2020, пятница
15:00
 В календарь
 В календарь
24 апреля 2020, пятница
18:00
 В календарь
 В календарь
24 апреля 2020, пятница
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Ярослав Тимофеев (OQJAV): Реквием В.А. Моцарта
Купить билет
26 мая, вторник 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.