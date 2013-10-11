Может ли Африка быть не жёлтой, а чёрно-белой? А Бегемотиха умеет петь африканские песни? И Коло-Коло — это газировка или всё-таки птица? Вы узнаете обо всём обязательно, стоит только отправиться вместе со Слонёнком из пьесы Г. Владычиной к славной реке Лимпопо, где живёт довольно опасный Крокодил.

Слонёнок будет маленьким-маленьким, а мир вокруг него — большим и непонятным. Так что не удивляйтесь, если любознательный, как все дети, Слонёнок однажды сунет свой маленький носик туда, куда совать его не следовало бы.

Чем же это закончится для нашего милого «почемучки»? Скорее всего, не так уж и плохо. Но пусть пока это будет нашей большой африканской тайной. Можем раскрыть только один секрет: спектакль создан по мотивам «Книги джунглей» Р. Киплинга киевлянами — режиссёром М. Урицким и художником Н. Данько, куклы в нём необыкновенной величины и замечательной красоты, много музыки и танцев. До встречи в Африке!

Действующие лица и исполнители:

Слонёнок — Ирина Атлашкина

Тётя Бегемотиха, Попугаиха — Любовь Пахомова

Дядюшка Жираф, Питон — Андрей Абрамов, Алексей Копотилов

Тётя Страусиха, Птица Коло-коло — Татьяна Еремеева

Дядюшка Павиан, Крокодил, Лев — Сергей Буряков, Ринад Кондаев

Режиссёр-постановщик — Михаил Урицкий

Художник-постановщик: сценография, куклы, костюмы — Николай Данько

Музыкальное оформление — этническая музыка народностей Кении, Зимбабве, Мозамбика

Художник по свету — Дмитрий Алешин

Хореограф — Инна Юрина