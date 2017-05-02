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Пум-пу-рум!

Пум-пу-рум!

«Пум-пу-рум!» — спектакль для детей от трех лет и их родителей.

В самых простых вещах и событиях прячутся порой невероятные истории! Спектакль «Пум-пу-рум!» про волшебников и сказочников, которые живут в каждом из нас, про детство, маленькие радости и большие открытия.

«Пум-пу-рум!» — это кукольная фантазия театра «Привет!», вдохновленная сказками и песнями Саши Житинской про Артишка, нарисованного человечка. В спектакле будет много живой музыки, игр с малышами и волшебных превращений.

Девочка Саша и ее нарисованный друг по имени Артишок задумали поставить настоящее представление, собрали актеров — дворового кота Мурзика и огалтелого пса Бобика, подключили даже Ворону, собрали зрителей, по-настоящему продали билеты, и рассказали всему двору историю о том, что такое страх и как с ним бороться, чтобы он стал совсем не страшным. А так же напомнили зрителям о том, как важно, когда в семье есть дружба и общие интересы! Спектакль с простым и глубоким смыслом, о важном для каждого родителя и ребенка общем пространстве и умении раскрасить его своей фантазией и теплом.

Стоимость билета — 500 Р (обратите внимание: так как спектакль гастрольный, цена билета для взрослого такая же, как и для ребенка). Необходима регистрация.

Где и когда?
Барабан, арт-площадка
Тула, пр. Ленина, 27, 2 этаж (Тульский историко-архитектурный музей, «Старая Тульская Аптека»)
14 мая 2017, воскресенье
18:00
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14 мая 2017, воскресенье
18:00
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