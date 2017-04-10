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Полёт к звёздам

Полёт к звёздам

12 апреля — день первого полёта человека в космос, им стал Юрий Алексеевич Гагарин, в течение апреля Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на мероприятие, посвященное этой дате.

Участники в занимательной игровой форме узнают о первом космонавте Юрии Гагарине, а также о том, кто может стать космонавтом, зачем необходим скафандр, как тренируются и чем питаются космонавты, какие животные побывали в космосе. Занятие будет сопровождаться увлекательным мастер-классом, а в завершение ребята сфотографируются в образе космонавта.

Мероприятие проводится по записи, запись по телефону 39−37−74.

Стоимость участия: 50-100 Р.

Где и когда?
Историко-мемориальный музей Демидовых
10 апреля 2017, понедельник
10:00
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11 апреля 2017, вторник
10:00
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12 апреля 2017, среда
10:00
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