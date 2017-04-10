Полёт к звёздам
12 апреля — день первого полёта человека в космос, им стал Юрий Алексеевич Гагарин, в течение апреля Историко-мемориальный музей Демидовых приглашает на мероприятие, посвященное этой дате.
Участники в занимательной игровой форме узнают о первом космонавте Юрии Гагарине, а также о том, кто может стать космонавтом, зачем необходим скафандр, как тренируются и чем питаются космонавты, какие животные побывали в космосе. Занятие будет сопровождаться увлекательным мастер-классом, а в завершение ребята сфотографируются в образе космонавта.
Мероприятие проводится по записи, запись по телефону
Стоимость участия: 50-100 Р.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 9
10 апреля 2017, понедельник
10:00
11 апреля 2017, вторник
10:00
12 апреля 2017, среда
10:00
13 апреля 2017, четверг
10:00
14 апреля 2017, пятница
10:00
15 апреля 2017, суббота
10:00
16 апреля 2017, воскресенье
10:00
17 апреля 2017, понедельник
10:00
18 апреля 2017, вторник
10:00
19 апреля 2017, среда
10:00
20 апреля 2017, четверг
10:00
21 апреля 2017, пятница
10:00
22 апреля 2017, суббота
10:00
23 апреля 2017, воскресенье
10:00
24 апреля 2017, понедельник
10:00
25 апреля 2017, вторник
10:00
26 апреля 2017, среда
10:00
27 апреля 2017, четверг
10:00
28 апреля 2017, пятница
10:00
29 апреля 2017, суббота
10:00
30 апреля 2017, воскресенье
10:00