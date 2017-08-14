Режиссер-постановщик, Композитор — Лариса Козлова.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Художник по костюмам — Наталья Агарёва.

Хореограф — Марина Макарова.

Тили-тили-бом! Музыкальная фантазия по пьесе Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом» — это своеобразный путеводитель во взрослую жизнь. Протянуть руку помощи, услышать и почувствовать боль другого человека, понять, что истинные друзья познаются в беде, простить и не помнить зла — научит маленького зрителя занимательная и поучительная история хвастливой и заносчивой кошки, потерявшей при пожаре всё своё имущество.

Действующие лица и исполнители: