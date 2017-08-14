Кошкин дом
Режиссер-постановщик, Композитор — Лариса Козлова.
Художник-постановщик — Ирина Блохина.
Художник по костюмам — Наталья Агарёва.
Хореограф — Марина Макарова.
Тили-тили-бом! Музыкальная фантазия по пьесе Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом» — это своеобразный путеводитель во взрослую жизнь. Протянуть руку помощи, услышать и почувствовать боль другого человека, понять, что истинные друзья познаются в беде, простить и не помнить зла — научит маленького зрителя занимательная и поучительная история хвастливой и заносчивой кошки, потерявшей при пожаре всё своё имущество.
Действующие лица и исполнители:
- Кошка — Марина Лагутина.
- Кот Василий — Максим Игнатов.
- 1-ый котёнок — Ирина Товологина.
- 2-ой котёнок — Александр Халилеев.
- Свинья — Светлана Дубовская.
- Курица — Виктория Кузнецова.
- Петух — Николай Вострецов.
- Козёл — Алексей Яблонский.
- Коза — Юлия Барабаш.
- Баран — Дмитрий Сокольцов.
- Овечка — Екатерина Кузнецова.
- 1-ый бобёр — Артём Майдуров.
- 2-ой бобёр — Артём Александров.
- Грач — Нинель Платонова.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
14 октября 2017, суббота
12:00
15 октября 2017, воскресенье
12:00
29 октября 2017, воскресенье
12:00