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Кошкин дом

Кошкин дом

Режиссер-постановщик, Композитор — Лариса Козлова.

Художник-постановщик — Ирина Блохина.

Художник по костюмам — Наталья Агарёва.

Хореограф — Марина Макарова.

Тили-тили-бом! Музыкальная фантазия по пьесе Самуила Яковлевича Маршака «Кошкин дом» — это своеобразный путеводитель во взрослую жизнь. Протянуть руку помощи, услышать и почувствовать боль другого человека, понять, что истинные друзья познаются в беде, простить и не помнить зла — научит маленького зрителя занимательная и поучительная история хвастливой и заносчивой кошки, потерявшей при пожаре всё своё имущество.

Действующие лица и исполнители:

  • Кошка — Марина Лагутина.
  • Кот Василий — Максим Игнатов.
  • 1-ый котёнок — Ирина Товологина.
  • 2-ой котёнок — Александр Халилеев.
  • Свинья — Светлана Дубовская.
  • Курица — Виктория Кузнецова.
  • Петух — Николай Вострецов.
  • Козёл — Алексей Яблонский.
  • Коза — Юлия Барабаш.
  • Баран — Дмитрий Сокольцов.
  • Овечка — Екатерина Кузнецова.
  • 1-ый бобёр — Артём Майдуров.
  • 2-ой бобёр — Артём Александров.
  • Грач — Нинель Платонова.
Где и когда?
Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького
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