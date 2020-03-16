Досуг барышни-тулячки конца XIX-начала XX века
18 и 19 марта в Мемориальном музее им.
На занятиях мальчики и девочки узнают о быте, занятиях, увлечениях и досуге уездных барышень Тульской губернии. Научный сотрудник расскажет, под какую музыку танцевали юные тулячки и какие наряды предпочитали для бала, выезда в гости или театр. Кроме того, дети познакомятся с традиционным костюмом Тульской губернии и увидят экспонаты из фондов Тульского музейного объединения — воротник, театральный бинокль, сумочку-ридикюль и платочек.
Время занятий — по договоренности. Подробности по тел. 36-18-85.
Стоимость: 80 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 16
18 марта 2020, среда
10:00
19 марта 2020, четверг
10:00
29 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 700-1300 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽