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Досуг барышни-тулячки конца XIX-начала XX века

Досуг барышни-тулячки конца XIX-начала XX века

18 и 19 марта в Мемориальном музее им. Н. И. Белобородова пройдет музейно-педагогическое занятие «Досуг барышни-тулячки конца XIX-начала XX века».

На занятиях мальчики и девочки узнают о быте, занятиях, увлечениях и досуге уездных барышень Тульской губернии. Научный сотрудник расскажет, под какую музыку танцевали юные тулячки и какие наряды предпочитали для бала, выезда в гости или театр. Кроме того, дети познакомятся с традиционным костюмом Тульской губернии и увидят экспонаты из фондов Тульского музейного объединения — воротник, театральный бинокль, сумочку-ридикюль и платочек.

Время занятий — по договоренности. Подробности по тел. 36-18-85.

Стоимость: 80 р.

Где и когда?
Мемориальный музей Н.И. Белобородова
18 марта 2020, среда
10:00
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19 марта 2020, четверг
10:00
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29 марта, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-1300 ₽
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 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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19 апреля, воскресенье 19:00
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