18 и 19 марта в Мемориальном музее им. Н. И. Белобородова пройдет музейно-педагогическое занятие «Досуг барышни-тулячки конца XIX-начала XX века».

На занятиях мальчики и девочки узнают о быте, занятиях, увлечениях и досуге уездных барышень Тульской губернии. Научный сотрудник расскажет, под какую музыку танцевали юные тулячки и какие наряды предпочитали для бала, выезда в гости или театр. Кроме того, дети познакомятся с традиционным костюмом Тульской губернии и увидят экспонаты из фондов Тульского музейного объединения — воротник, театральный бинокль, сумочку-ридикюль и платочек.

Время занятий — по договоренности. Подробности по тел. 36-18-85.

Стоимость: 80 р.