Бобик в гостях у Барбоски

Постановка Кировского театра кукол им. А. Н. Афанасьева в рамках гастролей на тульской сцене.

Все дети любят пошалить! Да что там дети – даже собачки не прочь повеселиться, особенно, если в квартире нет взрослых. Можно славно поиграть с приятелем и, конечно, прихвастнуть перед ним. Можно, не церемонясь с заведенными порядками, поскакать на кровати и съесть что-нибудь вкусненькое. Можно ещё…



Ой, кажется, хозяин у Барбоски пришел. Интересно, что сейчас ожидает домашнего песика Барбоску и дворового Бобика? Давайте и мы с вами заглянем в дом, где все кувырком.



В 2016 году спектакль стал победителем в номинации "Лучший премьерный спектакль 81 театрального сезона" (приз зрительских симпатий) и был удостоен золотой звезды на Аллее театральной славы.

