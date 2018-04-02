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Бобик в гостях у Барбоски

Бобик в гостях у Барбоски

Постановка Кировского театра кукол им. А. Н. Афанасьева в рамках гастролей на тульской сцене.

Все дети любят пошалить! Да что там дети – даже собачки не прочь повеселиться, особенно, если в квартире нет взрослых. Можно славно поиграть с приятелем и, конечно, прихвастнуть перед ним. Можно, не церемонясь с заведенными порядками, поскакать на кровати и съесть что-нибудь вкусненькое. Можно ещё…
 
Ой, кажется, хозяин у Барбоски пришел. Интересно, что сейчас ожидает домашнего песика Барбоску и дворового Бобика? Давайте и мы с вами заглянем в дом, где все кувырком.

В 2016 году спектакль стал победителем в номинации "Лучший премьерный спектакль 81 театрального сезона" (приз зрительских симпатий) и был удостоен золотой звезды на Аллее театральной славы.
 

Где и когда?
Тульский Государственный Театр Кукол
18 апреля 2018, среда
11:00
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18 апреля 2018, среда
13:30
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