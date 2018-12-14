Страна: Италия, Франция

Премьера: 14.12.2018

Режиссер: Жак Дере

Актеры: Ален Делон, Роми Шнайдер, Морис Роне, Джейн Биркин, Поль Кроше, Стив Экардт, Маддли Бами, Сюзи Жаспар, Тьерри Шабер, Стефани Фюген

Жанр: Детективы, Драматический, Криминальный

Продолжительноcть: 120 минут

Возрастные ограничения: 16+

Рейтинг: 6.90

1969 г.в. Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…