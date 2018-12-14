Бассейн
Страна:
Италия, Франция
Премьера:
14.12.2018
Режиссер:
Жак Дере
Актеры:
Ален Делон, Роми Шнайдер, Морис Роне, Джейн Биркин, Поль Кроше, Стив Экардт, Маддли Бами, Сюзи Жаспар, Тьерри Шабер, Стефани Фюген
Жанр:
Детективы, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
120 минут
Возрастные ограничения:
16+
Рейтинг:
6.90
1969 г.в. Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…
Сегодня
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19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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