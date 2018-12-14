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Бассейн

Бассейн

Страна:
Италия, Франция
 
Премьера:
14.12.2018
 
Режиссер:
Жак Дере
  
Актеры:
Ален Делон, Роми Шнайдер, Морис Роне, Джейн Биркин, Поль Кроше, Стив Экардт, Маддли Бами, Сюзи Жаспар, Тьерри Шабер, Стефани Фюген
  
Жанр:
Детективы, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 
Рейтинг:
6.90
 
 

1969 г.в. Жан-Поль и Марианна проводят отпуск на Лазурном берегу, в идеальной атмосфере на вилле друзей. Но летняя идиллия прерывается вторжением их друга, бывшего любовника Марианны. Безмятежное состояние героев сменяется обжигающим напряжением, затаенной ревностью, гнетущими намеками и страстями…

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