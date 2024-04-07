Паводок отступает: Пролетарская набережная освободилась от воды

Спустя больше недели Пролетарская набережная освободилась от воды. Напомним, она была затоплена примерно с 28 марта в результате разлива Упы.
Отметим, что в данный момент рабочие приводят общественное пространство в порядок.
Рабочие приводят общественное пространство в порядок.
Спустя больше недели Пролетарская набережная освободилась от воды. Напомним, она была затоплена примерно с 28 марта в результате разлива Упы.
Отметим, что в данный момент рабочие приводят общественное пространство в порядок.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен