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Паводок отступает: Пролетарская набережная освободилась от воды
Фото Алексея Пирязева.

Паводок отступает: Пролетарская набережная освободилась от воды

Рабочие приводят общественное пространство в порядок.

Спустя больше недели Пролетарская набережная освободилась от воды. Напомним, она была затоплена примерно с 28 марта в результате разлива Упы. 

Отметим, что в данный момент рабочие приводят общественное пространство в порядок.

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