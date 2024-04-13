В Тульской области от воды освободились ещё 3 моста

Сколько же остаются затопленными из-за паводка.

13 апреля освободились от воды три низководных моста: в Чекалине Суворовского района, Орлово Щекинского района и Слободке Одоевского района.

На контроле МЧС остаются ещё три подтопленных низководных моста через реку Упу: в Мишнево и Матюхинском Суворовского района и в Болотском Одоевского района.

В период весеннего половодья ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подходить близко к водоёмам,

- передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,

- собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни.

Взрослые!

- не допускайте детей к реке без надзора взрослых,

- расскажите детям о правилах поведения в период паводка.