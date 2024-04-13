В Тульской области от воды освободились ещё 3 моста

13 апреля освободились от воды три низководных моста: в Чекалине Суворовского района, Орлово Щекинского района и Слободке Одоевского района.
На контроле МЧС остаются ещё три подтопленных низководных моста через реку Упу: в Мишнево и Матюхинском Суворовского района и в Болотском Одоевского района.
В период весеннего половодья ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить близко к водоёмам,
- передвигаться по затопленным мостовым сооружениям,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу,
- собираться на мостах, плотинах и запрудах.
Помните! Всего 15 минут в ледяной воде могут стоить человеку жизни.
Взрослые!
- не допускайте детей к реке без надзора взрослых,
- расскажите детям о правилах поведения в период паводка.