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Паводок-2024: от воды освободились еще два моста
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Паводок-2024: от воды освободились еще два моста

В Тульской области остаются затопленными еще десять мостов.

По состоянию на 12.30 10 апреля освободились от воды низководные мосты в населенных пунктах Берники и Николо-Гастунь Белевского района.

Как сообщили в региональном МЧС, в области остаются подтопленными 10 мостов в шести муниципальных образованиях:

  • р. Ока, н. п. Чекалин Суворовского района;
  • р. Упа, н. п. Мишнево Суворовского района;
  • р. Упа, н. п. Матюхинский Суворовского района;
  • р. Упа, н. п. Болотское Одоевского района;
  • р. Упа, н. п. Слободка Одоевского района;
  • р. Упа, н. п. Павловское Одоевского района;
  • р. Упа, н. п. Орлово Щекинского района;
  • р. Упа, н. п. Никольское Щекинского района;
  • р. Упа, н. п. Мерлиновка ГО Тула;
  • р. Упа, Старое Берковое Дубенского района.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
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