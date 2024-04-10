Паводок-2024: от воды освободились еще два моста

По состоянию на 12.30 10 апреля освободились от воды низководные мосты в населенных пунктах Берники и Николо-Гастунь Белевского района.
Как сообщили в региональном МЧС, в области остаются подтопленными 10 мостов в шести муниципальных образованиях:
- р. Ока, н. п. Чекалин Суворовского района;
- р. Упа, н. п. Мишнево Суворовского района;
- р. Упа, н. п. Матюхинский Суворовского района;
- р. Упа, н. п. Болотское Одоевского района;
- р. Упа, н. п. Слободка Одоевского района;
- р. Упа, н. п. Павловское Одоевского района;
- р. Упа, н. п. Орлово Щекинского района;
- р. Упа, н. п. Никольское Щекинского района;
- р. Упа, н. п. Мерлиновка ГО Тула;
- р. Упа, Старое Берковое Дубенского района.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.