Паводок-2024: от воды освободились еще два моста

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области остаются затопленными еще десять мостов.

По состоянию на 12.30 10 апреля освободились от воды низководные мосты в населенных пунктах Берники и Николо-Гастунь Белевского района.

Как сообщили в региональном МЧС, в области остаются подтопленными 10 мостов в шести муниципальных образованиях:

р. Ока, н. п. Чекалин Суворовского района;

р. Упа, н. п. Мишнево Суворовского района;

р. Упа, н. п. Матюхинский Суворовского района;

р. Упа, н. п. Болотское Одоевского района;

р. Упа, н. п. Слободка Одоевского района;

р. Упа, н. п. Павловское Одоевского района;

р. Упа, н. п. Орлово Щекинского района;

р. Упа, н. п. Никольское Щекинского района;

р. Упа, н. п. Мерлиновка ГО Тула;

р. Упа, Старое Берковое Дубенского района.