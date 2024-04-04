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В Туле пройден пик половодья
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле пройден пик половодья

Уровень воды в реках пошел на спад.

За сутки уровень воды на 12 см снизился в р. Воронке и на 10 см — в р. Упе. Об этом сообщили в администрации Тулы. На данный момент уровень воды в р. Воронке составляет 1,81 м, в р. Упе — 5,2 м. 

Пока остаются подтопленными низководные мосты в д. Мерлиновке, в д. Берники, в д. Нижние Присады. Движение по ним перекрыто. Имеются объездные пути. 

Низководный мост в д. Прилепские Выселки открыт для движения.

Также из-за разлива Упы ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом. 

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
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