В Туле пройден пик половодья

Фото пресс-службы администрации Тулы.

За сутки уровень воды на 12 см снизился в р. Воронке и на 10 см — в р. Упе. Об этом сообщили в администрации Тулы. На данный момент уровень воды в р. Воронке составляет 1,81 м, в р. Упе — 5,2 м.

Пока остаются подтопленными низководные мосты в д. Мерлиновке, в д. Берники, в д. Нижние Присады. Движение по ним перекрыто. Имеются объездные пути.

Низководный мост в д. Прилепские Выселки открыт для движения.

Также из-за разлива Упы ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом.