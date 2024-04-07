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На следующей неделе в Тулу придет 21-градусное тепло
Фото Дмитрия Дзюбина.

На следующей неделе в Тулу придет 21-градусное тепло

Погода будет теплой и комфортной.

На следующей неделе в Тулу вернется теплая погода, характерная для первой декады мая. В дневные часы воздух будет прогреваться до +21 градуса, по ночам — от +7 до +10.

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Будет малооблачная погода, лишь к выходным возможны дожди.

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сегодня, в 16:35 +1
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