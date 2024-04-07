На следующей неделе в Тулу придет 21-градусное тепло

На следующей неделе в Тулу вернется теплая погода, характерная для первой декады мая. В дневные часы воздух будет прогреваться до +21 градуса, по ночам — от +7 до +10.
Будет малооблачная погода, лишь к выходным возможны дожди.
Погода будет теплой и комфортной.
На следующей неделе в Тулу вернется теплая погода, характерная для первой декады мая. В дневные часы воздух будет прогреваться до +21 градуса, по ночам — от +7 до +10.
Будет малооблачная погода, лишь к выходным возможны дожди.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте