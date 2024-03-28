В Туле начало подтапливать Пролетарскую набережную

Упа в региональном центре только взяла курс на расширение. Вода подобралась к смотровой площадке и начала затапливать её.

А вот на перекаты потоки притащили пару коряг и теперь шумно сливаются с них, искрясь солнечными бликами.

Выглядело бы все даже приятно, если бы мусор не портил общий пейзаж.

В этом году в мониторинге и прогнозе паводков впервые задействованы беспилотные летательные аппараты. Помощь региональному управлению МЧС в контроле обстановки оказывает Центр беспилотных систем Тульской области. Специалисты с помощью дронов контролируют места с высокой степенью риска подъема уровня воды.



Напомним, подъем воды в реках Ока и Упа начал фиксироваться 27 марта. Затоплены низководные мосты в Мишнево, Чекалине, Николо-Гастуни и Матюхинском Суворовского района. Движение транспорта по мостам прекращено.

По состоянию на 28 марта, за сутки уровень Оки в населенном пункте Щукино Алексина поднялся на 135 см. В Белеве — на 124 см.

Река Дон в Епифани прибавила 29 см, Красивая Меча в Ефремове — до 10 см. Упа пока самая скромная — плюс 5 см.