В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда

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Из-за высокой нагрузки дополнительно будут курсировать шесть маршрутов.

В период новогодних праздников и рождественских каникул назначат дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Тулу с Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе «МЖД».

Так, дополнительные поезда с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года будут курсировать по следующим маршрутам:



№ 219 Москва-Киевская — Белгород (прибытие в Тулу 29 декабря и 5 января в 23:30);

№ 233 Москва-Киевская — Курск (прибытие в Тулу 30 декабря и 6 января в 02:53);

№ 235 Москва-Киевская– Белгород (прибытие в Тулу 31 декабря в 14:41).

В обратном направлении:

№ 220 Белгород — Москва-Киевская (отправление из Тулы 3 и 8 января в 08:37);

№ 234 Курск — Москва-Киевская (отправление из Тулы 3 и 9 января в 01:46);

№ 236 Белгород — Москва-Киевская (отправление из Тулы 30 декабря в 18:10).

Приобрести билеты, узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».