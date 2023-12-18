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В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда
Фото из архива Myslo

В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда

Из-за высокой нагрузки дополнительно будут курсировать шесть маршрутов.

В период новогодних праздников и рождественских каникул назначат дополнительные пассажирские поезда, которые свяжут Тулу с Москвой. Об этом сообщили в пресс-службе «МЖД».
 
Так, дополнительные поезда с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года будут курсировать по следующим маршрутам:
 
  • № 219 Москва-Киевская — Белгород (прибытие в Тулу 29 декабря и 5 января в 23:30);
  • № 233 Москва-Киевская — Курск (прибытие в Тулу 30 декабря и 6 января в 02:53);
  • № 235 Москва-Киевская– Белгород (прибытие в Тулу 31 декабря в 14:41).

В обратном направлении:

  • № 220 Белгород — Москва-Киевская (отправление из Тулы 3 и 8 января в 08:37);
  • № 234 Курск — Москва-Киевская (отправление из Тулы 3 и 9 января в 01:46);
  • № 236 Белгород — Москва-Киевская (отправление из Тулы 30 декабря в 18:10).

Приобрести билеты, узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».

Сюжет: Новый год-2024
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