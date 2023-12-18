В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда

- № 219 Москва-Киевская — Белгород (прибытие в Тулу 29 декабря и 5 января в 23:30);
- № 233 Москва-Киевская — Курск (прибытие в Тулу 30 декабря и 6 января в 02:53);
- № 235 Москва-Киевская– Белгород (прибытие в Тулу 31 декабря в 14:41).
В обратном направлении:
- № 220 Белгород — Москва-Киевская (отправление из Тулы 3 и 8 января в 08:37);
- № 234 Курск — Москва-Киевская (отправление из Тулы 3 и 9 января в 01:46);
- № 236 Белгород — Москва-Киевская (отправление из Тулы 30 декабря в 18:10).
Приобрести билеты, узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД».