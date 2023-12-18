В Туле гаишники искали трактор, чтобы вытянуть застрявший на трамвайных путях автомобиль

Сотрудники ГИБДД помогли водителю спасти автомобиль из снежного плена. Инцидент случился еще 11 декабря. Около 23.00 на улице Кирова в Туле патрульный экипаж в составе инспекторов ДПС лейтенантов полиции Кирилла Голикова и Эдуарда Дудко заметил автомобиль Hyundai, застрявший в снегу на трамвайных путях.
За рулем находился пожилой мужчина. Выяснилось, что водитель неместный, сбился с пути и оказался в затруднительном положении, при этом перекрыв движение трамваям.
— Инспекторы, оценив сложившуюся ситуацию, предложили свою помощь. Собственными усилиями вытолкать автомобиль не удалось, поэтому полицейские приняли решение прибегнуть к помощи спецтехники, на поиски которой, учитывая позднее время, ушло более получаса. Найдя трактор на улицах города, инспекторы попросили его владельца помочь вытянуть застрявшее авто, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.
Во время спасательной операции один из инспекторов взял управление автомобилем на себя. Буксировочный трос, одолженный у водителя мимо проезжавшей машины, неоднократно рвался. Несмотря на это, общими усилиями легковушку удалось вытянуть.
Позднее водитель спасенного автомобиля позвонил на «телефон доверия» УМВД России по Тульской области и выразил благодарность неравнодушным полицейским.