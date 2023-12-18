В Туле гаишники искали трактор, чтобы вытянуть застрявший на трамвайных путях автомобиль

Фото УГИБДД по Тульской области

Во время спасательной операции один из инспекторов взял управление машиной на себя.

Сотрудники ГИБДД помогли водителю спасти автомобиль из снежного плена. Инцидент случился еще 11 декабря. Около 23.00 на улице Кирова в Туле патрульный экипаж в составе инспекторов ДПС лейтенантов полиции Кирилла Голикова и Эдуарда Дудко заметил автомобиль Hyundai, застрявший в снегу на трамвайных путях.

За рулем находился пожилой мужчина. Выяснилось, что водитель неместный, сбился с пути и оказался в затруднительном положении, при этом перекрыв движение трамваям.

— Инспекторы, оценив сложившуюся ситуацию, предложили свою помощь. Собственными усилиями вытолкать автомобиль не удалось, поэтому полицейские приняли решение прибегнуть к помощи спецтехники, на поиски которой, учитывая позднее время, ушло более получаса. Найдя трактор на улицах города, инспекторы попросили его владельца помочь вытянуть застрявшее авто, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Во время спасательной операции один из инспекторов взял управление автомобилем на себя. Буксировочный трос, одолженный у водителя мимо проезжавшей машины, неоднократно рвался. Несмотря на это, общими усилиями легковушку удалось вытянуть.

Позднее водитель спасенного автомобиля позвонил на «телефон доверия» УМВД России по Тульской области и выразил благодарность неравнодушным полицейским.