Коммунальная авария на праздниках: куда обращаться тулякам в случаях ЧП

Фото Сергея Старикова

Что делать, если экстренная ситуация застала врасплох во время новогодних каникул? Актуальные номера для связи с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями собрали в администрации Тулы.

Свет, газ, вода

МКП «Тулагорсвет» – 36-42-75;

АО «Тулатеплосеть» – 42-53-23; 42-53-21;

АО «Тулагорводоканал» – 42-53-34; 42-53-26;

АО «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50;

ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» – 33-66-12;

АО «Тулагоргаз» – 04, 104, 004, 25-36-04;

АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90.

ЕДДС

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391. Обращаем внимание: короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Управляющие компании