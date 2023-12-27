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Коммунальная авария на праздниках: куда обращаться тулякам в случаях ЧП
Фото Сергея Старикова

Коммунальная авария на праздниках: куда обращаться тулякам в случаях ЧП

Публикуем актуальные контакты ресурсников и управляшек.

Что делать, если экстренная ситуация застала врасплох во время новогодних каникул? Актуальные номера для связи с ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями собрали в администрации Тулы. 

Свет, газ, вода
  • МКП «Тулагорсвет» – 36-42-75; 
  • АО «Тулатеплосеть» – 42-53-23; 42-53-21;
  • АО «Тулагорводоканал» – 42-53-34; 42-53-26;
  • АО «Тульские городские электрические сети» – 74-93-50;
  • ПАО «Россети Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» – 33-66-12; 
  • АО «Тулагоргаз» – 04, 104, 004, 25-36-04; 
  • АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора – 23-02-90.
ЕДДС

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391. Обращаем внимание: короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

Управляющие компании
  • ООО «УК №1». Генеральный директор – Серьянова Тамара Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54;
  • ООО «Альфа». Генеральный директор – Назаров Роман Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Аксиома». Генеральный директор – Артемова Полина Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Апрель-Менеджмент». Генеральный директор – Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73-01-08.
  • ООО «УК Аврора». Генеральный директор – Пархаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Арсенал». Генеральный директор –Хамматов Саид Рафикович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «АДС Тулы». Генеральный директор – Сысоев Павел Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Базис». Генеральный директор – Пархаев Эдуард Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Велиград». Генеральный директор – Мельников Олег Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-788-97-71.
  • ООО «Внешстрой-Коммунсервис». Генеральный директор – Мерзляков Кирилл Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54, 52-54-54.
  • ООО УК «ГАММА». Генеральный директор – Сельков Александр Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Горизонт». Генеральный директор – Кочеткова Наталья Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Губерния». Директор – Соколов Алексей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «ДВИЖЕНИЕ». Генеральный директор – Аверин Виктория Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-963-49-94.
  • ООО «Дивин». Генеральный директор – Афанасьева Марина Евгеньевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-905-111-23-00.
  • ООО «Другое Дело». Генеральный директор – Тарасов Илья Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК Дельта». Генеральный директор Краев Иван Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «ДомСервис». Генеральный директор – Кожин Александр Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-960-605-95-17.
  • ООО «УК «Домофонд». Генеральный директор – Брик Евстория Гариевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 79-04-51.
  • ООО «Жилищная Управляющая Компания». Генеральный директор – Кондрашова Татьяна Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Жилцентр». Генеральный директор – Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25-00-25.
  • ООО «ЖИЛКОМЦЕНТР». Генеральный директор – Душанкина Елена Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 25-00-25.
  • ООО УК «Жилхоз». Советского района города Тулы Генеральный директор – Ковальков Геннадий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54
  • ООО «Жилищно-строительная Компания». Генеральный директор – Чижов Лев Константинович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Жилищно-санитарное обслуживание». Генеральный директор – Крутов Олег Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-71-63.
  • ООО УК «ЖКС». Генеральный директор Герасимов – Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК «ЗеленГрадъ». Генеральный директор – Савинов Олег Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 73-01-08.
  • ООО УК «Индустрия Сервиса». Генеральный директор – Козлов Иван Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-963-934-01-03.
  • ООО «Инженер Про». Генеральный директор – Фомин Михаил Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72-53-27, 8-920-740-07-70.
  • ООО «Инженер Про Центр». Генеральный директор – Фомин Михаил Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 72-53-27, 8-920-740-07-70.
  • ООО «УК «Квартал». Генеральный директор – Круглов Олег Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Косогорец». Генеральный директор – Заварзин Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Кировский». Генеральный директор – Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК Кировский». Генеральный директор – Рогов Александр Валерьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК Комфорт». Генеральный директор – Мищенко Андрей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.
  • ООО «Комфортсервис». Генеральный директор – Зверев Вадим Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-999-782-64-56.
  • ООО «Коммунальный стандарт». Генеральный директор – Масленников Сергей Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Куб». Генеральный директор – Шатрова Елена Павловна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Левобережный». Генеральный директор – Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-788-97-71.
  • ООО «Лучший Дом». Генеральный директор – Адамова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
  • ООО «УК Левша». Генеральный директор – Аникина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Лига ЖКХ». Генеральный директор – Орлова Светлана Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Магистраль». Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-962-274-85-85.
  • ООО УК «МИР». Генеральный директор – Сельков Александр Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК Мастер-Сервис». Генеральный директор – Косъянченко Константин Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Межмуниципальная управляющая компания». Генеральный директор – Юрченко Дмитрий Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК «Наша». Генеральный директор – Акинина Юлия Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО УК «Наш Дом». Генеральный директор – Бакун Галина Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
  • ООО «Наш район». Генеральный директор – Костолындина Ольга Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-906-624-94-18.
  • ООО «Наш Ресурс». Директор – Сихинин Михаил Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Новая УК». Генеральный директор – Ефанов Алексей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-790-27-27.
  • ООО «УК «Новострой». Генеральный директор – Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-902-696-22-20.
  • ООО «Новый строй71». Генеральный директор – Семенов Максим Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-55-11.
  • ООО «Новый город». Генеральный директор – Борзикова Надежда Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК «Новый коммунальный путь». Генеральный директор – Боровиков Виктор Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-48-90.
  • ООО «УК «Новые Черемушки». Генеральный директор – Комаров Максим Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК «Новое время». Генеральный директор – Дедюля Ольга Геннадьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Новые Технологии Комфорта». Генеральный директор – Федоров Дмитрий Игоревич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-58-41.
  • ООО «ОСТ-Сервис». Генеральный директор – Дорогов Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Сервисная Компания Оптима». Генеральный директор – Сорокин Сергей Владимирович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-930-650-48-74.
  • ООО «Оружейная Столица». Генеральный директор – Янюк Полина Юрьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-68-50.
  • ООО «Оружейная слобода». Генеральный директор – Бондарев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Орбита». Генеральный директор – Данилин Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО Управляющая компания «Платоновский лес». Генеральный директор – Мужилова Ольга Константиновна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.
  • ООО «Плехановская УК». Генеральный директор – Сапронов Вячеслав Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-188-23-95.
  • ООО «Производственная жилищно-ремонтная компания» (ПЖРК). Генеральный директор – Ионова Надежда Борисовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • «УК ПОДЪЕМ ДОМ». Генеральный директор - Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35-34-93.
  • ООО «УК Подъем». Генеральный директор – Лазарев Роман Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 35-34-93.
  • ООО «УК Ресурс». Генеральный директор – Брунцов Сергей Васильевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Развитие Сервис». Генеральный директор – Тарасов Иван Вячеславович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «РСК-71». Генеральный директор – Воронин Михаил Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК «Родной дом». Генеральный директор – Фомина Ирина Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Согласие». Генеральный директор – Фаршатова Любовь Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-61-16; 71-61-16.
  • ООО УК «Современник». Генеральный директор – Позднякова Оксана Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-910-700-10-89.
  • ООО «Союз». Генеральный директор – Дроздов Кирилл Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-968-07-19.
  • ООО «УК «Сиди дома». Генеральный директор – Зыкус Артем Анатольевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-915-696-74-22, 8-902-901-06-92.
  • ООО «УК «Солнечный город». Генеральный директор – Прохоров Владимир Евгеньевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
  • ООО «Свои». Генеральный директор – Ильина Елена Михайловна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Свой дом». Генеральный директор – Смирнов Михаил Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК Северная Мыза». Генеральный директор – Рогов Александр Михайлович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-900-90-67.
  • ООО «Спектр». Генеральный директор – Синченко Ольга Алексеевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Смарт-Сервис». Генеральный директор – Нежданов Антон Алексеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-902-696-22-20.
  • ООО «СтройМАКС». Генеральный директор – Липенцов Андрей Львович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.
  • ООО «Стимул71». Генеральный директор – Мишукова Анастасия Олеговна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-920-763-71-71.
  • ООО «Старт». Генеральный директор – Кирьянова Елена Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК Стандарт ЖКХ». Генеральный директор – Анисимов Дмитрий Геннадьевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-46-33, 79-29-11.
  • ООО «Соседи». Генеральный директор – Поздин Владимир Дмитриевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «СпецСтрой». Генеральный директор – Страхова Юлия Вячеславовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-950-906-88-61 (для МКД на ул. Кутузова), 8-930-795-68-22 (для МКД на ул. Г. Маргелова), 8-920-788-97-71 (для МКД в мкр. Левобережный), 56-54-54, 8-920-277-32-44 (для МКД в Пос. Петровский)
  • ООО УК «Светлый дом». Генеральный директор – Романова Мария Александровна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «СтройТехМонтаж». Генеральный директор – Балашов Кирилл Ильич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Тульское жилищное хозяйство» (Тулжилхоз). Генеральный директор – Голомысов Дмитрий Петрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УК ТЕМП». Генеральный директор – Маркелова Олеся Викторовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-995-610-92-20.
  • ООО «ТРИС». Генеральный директор – Есина Мария Игоревна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-61-31, 56-54-54.
  • ООО Управляющая компания «Тулица». Генеральный директор – Юрчикова Юлия Владимировна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.
  • ООО УК «ТОКТО». Генеральный директор – Колчев Дмитрий Александрович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Тульская городская управляющая компания». Генеральный директор – Аливохина Марина Николаевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-78-80.
  • ООО «Тульский техник». Генеральный директор – Кутепов Сергей Николаевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-952-185-70-38.
  • ООО «Турбина». Генеральный директор – Турбин Сергей Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «УютДом». Генеральный директор – Дивногорцев Игорь Сергеевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 52-00-07.
  • ООО «Фаворит». Генеральный директор – Новикова Ирина Львовна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО «Феникс». Генеральный директор – Пасюта Александр Викторович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-962-274-85-85.
  • ООО «УК "Центральная». Генеральный директор – Макеева Светлана Анатольевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-967-431-68-50.
  • ООО «УК «Эталон». Генеральный директор – Северьянов Денис Андреевич, телефон аварийно-диспетчерской службы: 8-953-194-77-78.
  • ООО «Этажи». Генеральный директор – Сазонов Михаил Борисович, телефон аварийно-диспетчерской службы: 56-54-54.
  • ООО Управляющая компания «Южная». Генеральный директор – Щипцова Ирина Валерьевна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 70-10-74.
  • ООО «ЭЛИТ ДОМ». Генеральный директор – Денисенко Юлия Ивановна, телефон аварийно-диспетчерской службы: 71-77-20.
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