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На Вашане сплавились более 100 туляков
Фото https://vk.com/idiotulets

На Вашане сплавились более 100 туляков

Мероприятие прошло в рамках фестиваля туристов-водников «Новогодний идиотулец 2024».

2 января прошел сплав туристов-водников «Новогодний идиотулец 2024». Традиционно, мероприятие состоялось на реке Вашана. 

Как рассказал организатор Михаил Трусков, участвовало более 100 человек. Этот сплав был четырнадцатым по счету – мероприятие проводят с 2011 года. Туляки и гости региона сплавлялись на байдарках, пакрафтах, каяках и сапбордах.

Участников не испугали пятнадцатиградусные морозы. К делу подошли творчески: пришли в яркой одежде, кигуруми и карнавальных нарядах. После сплава туристов-водников ожидала полевая кухня, баня, а самых морозоустойчивых – конкурсы и танцы. 

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Фестиваль «Идиотулец» появился на фоне другого, более масштабного  «Скитулец». 

 

 

Сюжет: Новый год-2024
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ВашанаАлексинский район

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