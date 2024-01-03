На Вашане сплавились более 100 туляков

Фото https://vk.com/idiotulets

2 января прошел сплав туристов-водников «Новогодний идиотулец 2024». Традиционно, мероприятие состоялось на реке Вашана.

Как рассказал организатор Михаил Трусков, участвовало более 100 человек. Этот сплав был четырнадцатым по счету – мероприятие проводят с 2011 года. Туляки и гости региона сплавлялись на байдарках, пакрафтах, каяках и сапбордах.

Участников не испугали пятнадцатиградусные морозы. К делу подошли творчески: пришли в яркой одежде, кигуруми и карнавальных нарядах. После сплава туристов-водников ожидала полевая кухня, баня, а самых морозоустойчивых – конкурсы и танцы.

Фестиваль «Идиотулец» появился на фоне другого, более масштабного – «Скитулец».