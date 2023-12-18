Хроника аномального снегопада: в Тульской области обрушились пять крыш

Циклон «Ваня» прошелся по области с нешуточной силой: за три дня под тяжестью сугробов обрушилось несколько крыш. Myslo собрал пять случаев, в которых аномальный снегопад едва ли не закончился трагедией.

Обрушение на складе в Донском

В ночь на 15 декабря сильный снегопад прошел по региону. Первым ЧП стало обрушение крыши на складе цеха ООО «Гранд А. В.». Предприятие производит влажные салфетки и косметическую продукцию.

По факту обрушения крыши склада прокуратура области организовала проверку.

Позже в сети появилось страшное видео. Оказалось, что в момент обрушения на складе были люди. За несколько секунд до обрушения крыши работники склада заподозрили неладное. Так, на видео отчетливо слышно, как один из сотрудников кричал коллегам: «Не ходи туда!» А через несколько секунд потолок обрушился, люди разбежались по сторонам. Оператор в панике продолжил звать коллег, которых потерял из поля зрения. К счастью, при обрушении кровли никто не пострадал.

Пострадала многоэтажка на улице Рихарда Зорге

Также ЧП случилось в Туле по адресу ул. Рихарда Зорге, 15/2. Там крыша под тяжестью снега обрушилась примерно в 23 часа 14 декабря.

Наша редакция выезжала на место происшествия.

— Я уже спать ложилась, как вдруг что-то грохнуло! — рассказала Myslo пенсионерка Нина Анашкина, жительница квартиры на 5-м этаже, над которой обрушилась кровля. — Мы сразу подумали, что это крыша рухнула, но смотреть не пошли. Уже утром дочка выходила на работу и увидела, что действительно кровля обрушилась над нами.

Разрушавшаяся кровля повредила трубу отопления

В Узловой произошло аналогичное ЧП. Так, в первой половине дня 15 декабря в жилом доме 1959 года постройки под тяжестью снега рухнули пролеты деревянных перекрытий. Они повредили трубу отопления. Обошлось без пострадавших.

— На контроле в прокуратуре находится установление обстоятельств произошедшего, принятие экстренных мер, направленных на ликвидацию последствий произошедшего, восстановление газоснабжения дома, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Снег сломал крышу в Кимовске

Снегопад в регионе завершился 15 декабря. Но крыши продолжали рушиться. 17 декабря в Кимовске на ул. Р. Бессолова, 23 под сугробами сломалась кровля. Стропильная система и шиферная крыша в доме 1962 года постройки не выдержали снега. Обошлось без пострадавших.

Донской, улица Клубная

Похожее происшествие случилось на улице Клубной в Донском. Там под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного дома. Никто не пострадал. Дом признали аварийным еще в 2017 году, до 1 мая 2024 года из него должны были расселить людей. Сейчас там проживают 6 семей.

Проверки по факту обрушения проводят прокуратура и СК.