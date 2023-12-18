  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Хроника аномального снегопада: в Тульской области обрушились пять крыш - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Хроника аномального снегопада: в Тульской области обрушились пять крыш

Хроника аномального снегопада: в Тульской области обрушились пять крыш

Собрали статистику «снежных» ЧП с 14 по 17 декабря.

Циклон «Ваня» прошелся по области с нешуточной силой: за три дня под тяжестью сугробов обрушилось несколько крыш. Myslo собрал пять случаев, в которых аномальный снегопад едва ли не закончился трагедией.

Обрушение на складе в Донском

В ночь на 15 декабря сильный снегопад прошел по региону. Первым ЧП стало обрушение крыши на складе цеха ООО «Гранд А. В.». Предприятие производит влажные салфетки и косметическую продукцию.

По факту обрушения крыши склада прокуратура области организовала проверку.

Позже в сети появилось страшное видео. Оказалось, что в момент обрушения на складе были люди. За несколько секунд до обрушения крыши работники склада заподозрили неладное. Так, на видео отчетливо слышно, как один из сотрудников кричал коллегам: «Не ходи туда!» А через несколько секунд потолок обрушился, люди разбежались по сторонам. Оператор в панике продолжил звать коллег, которых потерял из поля зрения. К счастью, при обрушении кровли никто не пострадал.

Пострадала многоэтажка на улице Рихарда Зорге

Также ЧП случилось в Туле по адресу ул. Рихарда Зорге, 15/2. Там крыша под тяжестью снега обрушилась примерно в 23 часа 14 декабря.

Наша редакция выезжала на место происшествия.

— Я уже спать ложилась, как вдруг что-то грохнуло! — рассказала Myslo пенсионерка Нина Анашкина, жительница квартиры на 5-м этаже, над которой обрушилась кровля. — Мы сразу подумали, что это крыша рухнула, но смотреть не пошли. Уже утром дочка выходила на работу и увидела, что действительно кровля обрушилась над нами.

c9d1484d-7b9b-44d4-8965-69bf9200218a_3.jpg

Разрушавшаяся кровля повредила трубу отопления

В Узловой произошло аналогичное ЧП. Так, в первой половине дня 15 декабря в жилом доме 1959 года постройки под тяжестью снега рухнули пролеты деревянных перекрытий. Они повредили трубу отопления. Обошлось без пострадавших. 

— На контроле в прокуратуре находится установление обстоятельств произошедшего, принятие экстренных мер, направленных на ликвидацию последствий произошедшего, восстановление газоснабжения дома, — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

d617c194-0e62-485a-9ba5-f556467f669a_3.jpg

Снег сломал крышу в Кимовске

Снегопад в регионе завершился 15 декабря. Но крыши продолжали рушиться. 17 декабря в Кимовске на ул. Р. Бессолова, 23 под сугробами сломалась кровля. Стропильная система и шиферная крыша в доме 1962 года постройки не выдержали снега. Обошлось без пострадавших.

fa715832-cfdb-47ee-ba8c-e465d639d94e_3.jpg

Донской, улица Клубная

Похожее происшествие случилось на улице Клубной в Донском. Там под тяжестью снега обрушилась крыша двухэтажного дома. Никто не пострадал. Дом признали аварийным еще в 2017 году, до 1 мая 2024 года из него должны были расселить людей. Сейчас там проживают 6 семей.

505b4717-176c-4642-950b-f1343824512b_3 (1).jpg

Проверки по факту обрушения проводят прокуратура и СК. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:02 +3
Другие статьи по темам
Событие
обрушение кровли дома
Место
УзловаяТулаКимовскДонскойулица Клубнаяулица Рихарда Зорге

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда
В новогодние праздники в Москву запустят дополнительные поезда
В выходные Центральную Россию вновь накроют снегопады
В выходные Центральную Россию вновь накроют снегопады
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.