В дни новогодних каникул Тульскую область посетило более 97 тысяч туристов

Фото из архива Myslo.

На еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что в новогодние праздники в учреждениях культуры региона прошло более 3900 мероприятий, их посетило более 340 тысяч человек. Все учреждения культуры работали без выходных.

Флагманским проектом новогодних праздников стала «Музейная зима в Туле», стартовавшая в декабре по инициативе губернатора. Проект идет успешно, в него вошли мероприятия не только музеев, но и ДК, культурных центров, библиотек и др.

Также в разных уголках региона открылись крупные выставочные проекты ведущих федеральных музеев на 11 площадках, 9 из которых находятся в муниципальных учреждениях культуры, где проходили выставки, музыкально-поэтические вечера, квартирники и другие мероприятия.

В рамках проекта «Музейная зима в Туле» в новогодние праздники по всей Тульской области прошло 917 мероприятий, их посетило свыше 57 тысяч человек.

В Богородицком дворце-музее, музее-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», усадьбе В. Д. Поленова, усадьбе генерала А. Я. Мирковича в Одоеве, усадьбе И. С. Тургенева «Бежин луг» проходили рождественские гуляния, чаепития, театральные постановки, музыкальные вечера.

В музейном рейтинге традиционными лидерами стали Тульский кремль, музей оружия, Музей самоваров, ГИМ, Музей обороны Тулы. Кроме выставок, гостей привлекали музейные концерты и спектакли. Порадовало новое выставочное пространство фондохранилища и Музей изобразительных искусств.

Продолжается программа кинопоказов для детей из отдаленных районов Тульской области «Киномарафон». В январе их посетят 3300 детей из 19 муниципальных образований региона.

По всему региону прошли Губернаторские ёлки, их посетило свыше 28 тысяч детей.

Заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина сообщила о росте числа туристов, посетивших регион в праздничные дни.

— Путешествие в Тульскую область совершило более 97 тысяч туристов. Мы проанализировали бронирование всех средств размещения, включая базы отдыха, санатории, хостелы и мотели. Загрузка гостиниц в историческом центре превысила 96%. Это говорит о большом интересе к нашему региону, — сказала Лариса Соломатина.

Она также отметила рост числа обращений к туристическому порталу Тульской области. В декабре 2023 года оно достигло 100 тысяч.