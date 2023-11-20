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Новый мост через Упу готов на треть
Фото Алексея Пирязева

Новый мост через Упу готов на треть

Работы планируют завершить в 2024 году.

На оперативном совещании в здании правительства министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил губернатору о ходе строительства нового моста через Упу в Туле.

Сообщается, что на данный момент работы выполнены на 37,3%. Строительство идет по графику. 

Напомним, мост начинается на набережной Дрейера в районе улицы Курковой и заканчивается на кольцевой развязке улиц Федора Смирнова, Мосина и Павшинского моста. Он соединит три района: Зареченский, Советский и Привокзальный. Мост будет четырехполосным, по две полосы в каждую сторону.

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Стоимость контракта — 3,5 млрд рублей, 2,7 млрд из которых — инвестиционный бюджетный кредит, 800 млн — средства регионального дорожного фонда. 

Планируется, что новый мост сдадут в третьем квартале 2024 года — ко Дню города Тулы.

Сюжет: Новый мост через Упу
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