Новый мост через Упу готов на треть

Фото Алексея Пирязева

Работы планируют завершить в 2024 году.

На оперативном совещании в здании правительства министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил губернатору о ходе строительства нового моста через Упу в Туле.

Сообщается, что на данный момент работы выполнены на 37,3%. Строительство идет по графику.

Напомним, мост начинается на набережной Дрейера в районе улицы Курковой и заканчивается на кольцевой развязке улиц Федора Смирнова, Мосина и Павшинского моста. Он соединит три района: Зареченский, Советский и Привокзальный. Мост будет четырехполосным, по две полосы в каждую сторону.

Стоимость контракта — 3,5 млрд рублей, 2,7 млрд из которых — инвестиционный бюджетный кредит, 800 млн — средства регионального дорожного фонда.

Планируется, что новый мост сдадут в третьем квартале 2024 года — ко Дню города Тулы.