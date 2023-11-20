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Алексей Дюмин раскритиковал подрядчика, который ремонтировал проспект Ленина
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин раскритиковал подрядчика, который ремонтировал проспект Ленина

Глава региона посоветовал администрации города выбирать подрядные организации повнимательнее.

На оперативном совещании в здании правительства региона губернатор Тульской области Алексей Дюмин затронул больную тему для горожан — затянувшийся ремонт улицы Кутузова и проспекта Ленина.

— Работы доставили массу неудобств для жителей. Понятно, что для того чтобы сделать лучше, надо немного потерпеть. Но когда сроки переносятся постоянно, это вызывает негатив, — заявил глава региона.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал о ходе ремонта:

— Стоимость указанных работ — более 560 млн рублей. Подрядной организацией (ООО «Универсалтехком»), которая выиграла этот аукцион со значительным снижением суммы контракта, нарушены сроки неоднократно. Велась претензионная работа…

— А сразу не было понятно, что за три копейки не сделать то, что стоит пять копеек? — перебил губернатор сити-менеджера. — Может, надо было принимать решение, когда всё было очевидно, а не рисковать? 

Илья Беспалов отметил, что подрядчика выбрали в соответствии с законом.

— В конце июля стало видно, что он начал буксовать. Было принято решение довести объект до конца силами администрации и минтранспорта. Если бы тогда пошли по пути расторжения контракта, этот объект можно было бы вообще не сделать. Поэтому мы привлекли субподрядчика.

Алексей Дюмин раскритиковал решение администрации.

— Это первый заход по федеральной программе, где мы прошли на грани. За всю историю существования программы БКД! Надо было сразу повнимательнее смотреть. Исходя из истории в других регионах было понятно, что подрядчик проблемный. 

Глава администрации доложил, что ремонт уже завершен, ведется приемка и оформление документации. Срок — до 1 декабря. 

Сумма претензии к фирме составила более 60 млн рублей. Все меры будут приняты после того, как юридически всё будет оформлено.

 

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сегодня, в 16:55 −1
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