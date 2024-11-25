На новом мосту в Туле обустроят тротуар с ул. Фрунзе до ул. Мосина

Фото Андрея Лыженкова.

Кроме того, строится лестница на Павшинский мост со стороны реки.

Активисты движения «Свободная Тула» задали ряд проблемных вопросов новому главе управления по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации Владимиру Маринину. Об этом они рассказали в своей группе ВКонтакте.

Один из вопросов, в частности, касался нового моста через Упу.

— Мост проектировался и строился без участия тульских специалистов. Город поручил застройщику моста обустроить нормальный тротуар из-под моста до «Чипака» — т. е. с Фрунзе и Мосина пешеходная связь будет.

Строится лестница на Павшинский мост со стороны реки. Проход на Ф.Смирнова будет возможен по территории ЖК. Плюс у застройщика в проекте благоустройство территории между ЖК «Овация» и съездом с Павшинского моста. Может, там какой-то тротуар уместится. Проекта мы не видели — передаем со слов. Но так или иначе, чтобы попасть пешком на Ф.Смирнова, надо пройти под Павшинским мостом, — рассказали активисты.