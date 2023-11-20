Названы самые аварийные участки на дорогах Тулы и области

На оперативном совещании в правительстве Тульской области губернатору Алексею Дюмину доложили об обстановке на дорогах нашего региона. Приведенная статистика гласит, что с начала года в ДТП погибли 173 человека, что на 26,3% больше аналогичного периода прошлого года. Также были названы основные места, где ДТП происходят чаще всего:

Тула, ул. Советская от дома № 10 до дома № 33;

Тула, ул. Оборонная от дома № 87 до дома № 102;

Тула, ул. Кауля, 13;

Тула, ул. Металлургов от дома № 61 до дома № 86;

Автодорога М-2 «Крым» участки от 169 км по 170 км и со 189 км по 190 км.

Для снижения количества ДТП в нашем регионе стали чаще менять места установки передвижных комплексов фотовидеофиксации. Кроме того, со следующего года начнут работу еще пять таких комплексов. Также в 2024 будет закуплено еще 10 камер и два комплекса.

Помимо этого, увеличена плотность нарядов ДПС: с 1 ноября на дежурство дополнительно выходят от 9 до 15 экипажей. Основные маршруты их патрулирования находятся в Туле, на дороге Тула — Новомосковск и на федеральных трассах.