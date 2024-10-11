Знаки установили, но все равно непонятно: почему не всем удобно ездить по новому мосту через Упу

Торжественный запуск движения по новому мосту через Упу состоялся в Туле 26 сентября. Но оказалось, что открытие еще не означает полную готовность объекта. Во всех официальных текстах на этот счет подчеркивается, что запущено именно «рабочее движение».

В преддверии запуска движения на мосту и прилегающих улицах нанесли дорожную разметку. Ее схема была согласована с ГИБДД и министерством транспорта Тульской области. Она «достаточна для обеспечения безопасного дорожного движения», уточнили в пресс-службе администрации Тулы.

Однако знаков нет, а разметка без них оказалась неинформативной. Из-за недостатка информации многие автомобилисты стали путаться, проезжать мимо нужной полосы, заезжать в тупик или совершать лишний разворот.

В первую очередь нарекания возникли к заезду с ул. Курковой. Не хватало информации о том, куда ведет конкретная полоса. Только спустя две недели проблему решили, поставив соответствующий знак.

«На ул. Курковой установлены информационные указатели, нанесена направляющая разметка, указанные решения согласованы с ГИБДД и министерством транспорта Тульской области и достаточны для обеспечения безопасного дорожного движения», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Со стороны ул. Мосина тоже появились новые дополнительные знаки, но какие именно, пока неясно — они закрыты и пока не действуют:

Также у туляков есть вопросы к пешеходной части моста со стороны ул. Мосина:

«Есть еще одно спорное место, о котором нигде не упоминали. Это заход на сам мост со стороны кольца в районе ул. Мосина и Дм. Ульянова. Возможно, это технический проход, так как узкий и на самом мосту резко заканчивается. Не знаю, как сейчас там ситуация. Если нельзя пройти, то, может, добавить табличку „Проход закрыт“?» — задал в соцсети «ВКонтакте» вопрос туляк Алексей Пух главе администрации города Илье Беспалову.

Сити-менеджер пояснил, что подрядчик полностью завершил часть работ и стало возможным открыть движение автотранспорта. Однако выполнение остальных условий контракта еще продолжается.

«До конца года, по контракту, продолжится приведение в нормативное состояние территорий, прилегающих к мосту и под ним. Участок, указанный в сообщении, является технологическим проходом для обслуживания мостового сооружения. После окончания работ на данных участках будут установлены опознавательные таблички», — пояснил Илья Беспалов.

Есть и другие нарекания к организации движения на мосту:

«Если смотреть на весь проект в целом, мост нужный и долгожданный. Но у нас почему-то почти все делается с нюансами. Мост открыли, а пешеходные подходы к мосту не сделаны. Слабое освещение развязки в СМИ — куда какая дорога на этой развязке ведет. Я, когда первый раз ехал, не увидел ни одной вывески направления движения, как сделано в Москве. Такое ощущение, что гнались за сроками, поэтому не доделали и сдали как есть. Неужели было так сложно сделать вот так (как на фото ниже): туда — Дрейера, туда — Чмутова, а туда — Красноармейский»? — делится мнением активист проекта «Свободная Тула» Стас Курский.

В пресс-службе администрации добавили, что управлением по транспорту и дорожному хозяйству организован мониторинг транспортной ситуации. По итогам будут сформированы необходимые предложения.

А как вам организация движения на новом мосту? Делитесь своим мнением в комментариях.