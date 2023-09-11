Новый мост через Упу откроют в Туле ко Дню города в 2024 году

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Об этом губернатору Алексею Дюмину заявил сити-менеджер Илья Беспалов.

На оперативном заседании в региональном правительстве глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал о ходе строительства моста через Упу в Заречье.

— Полный комплекс работ будет выполнен в 2024 году. Стоимость контракта — 3,5 млрд рублей, 2,7 млрд из которых — инвестиционный бюджетный кредит, 800 млн — средства регионального дорожного фонда. Строительная готовность на текущий момент — 35%. Строительство идет по графику. Рисков не наблюдаем.

Губернатор Алексей Дюмин спросил, когда именно будет сдан объект.

— В третьем квартале следующего года. До Дня города, — пообещал Беспалов.