  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Новый мост через Упу откроют в Туле ко Дню города в 2024 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Новый мост через Упу откроют в Туле ко Дню города в 2024 году
Фото из архива Myslo

Новый мост через Упу откроют в Туле ко Дню города в 2024 году

Об этом губернатору Алексею Дюмину заявил сити-менеджер Илья Беспалов.

На оперативном заседании в региональном правительстве глава администрации Тулы Илья Беспалов рассказал о ходе строительства моста через Упу в Заречье.

— Полный комплекс работ будет выполнен в 2024 году. Стоимость контракта — 3,5 млрд рублей, 2,7 млрд из которых — инвестиционный бюджетный кредит, 800 млн — средства регионального дорожного фонда. Строительная готовность на текущий момент — 35%. Строительство идет по графику. Рисков не наблюдаем.

Губернатор Алексей Дюмин спросил, когда именно будет сдан объект.

— В третьем квартале следующего года. До Дня города, — пообещал Беспалов.

Сюжет: Новый мост через Упу
В Туле активно строят новый мост через Упу
Жизнь Тулы и области
В Туле активно строят новый мост через Упу
26 июля, в 18:04, 56 17674 14
Как будет выглядеть новый мост через Упу
Жизнь Тулы и области
Как будет выглядеть новый мост через Упу
24 ноября 2022, в 15:41, 72 16425 8
Когда в Туле начнут строить новый мост через Упу: минтранс рассказал о сроках
Жизнь Тулы и области
Когда в Туле начнут строить новый мост через Упу: минтранс рассказал о сроках
23 ноября 2022, в 17:02, 36 8094 7
В Туле мост через Упу будет эстакадным
Жизнь Тулы и области
В Туле мост через Упу будет эстакадным
7 октября 2022, в 09:25, 45 9945 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:34 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новый мост через Упу

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дефиле исторического костюма и реконструкция средневекового сражения: как отметят 643-ю годовщину Куликовской битвы
Дефиле исторического костюма и реконструкция средневекового сражения: как отметят 643-ю годовщину Куликовской битвы
На трассе под Тулой два водителя рискнули ради спешки
На трассе под Тулой два водителя рискнули ради спешки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.