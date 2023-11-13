На площади Ленина начали монтаж Губернского катка

Сегодня, 13 ноября, в Туле на площади Ленина начался монтаж Губернского катка. Планируется, что он начнет работу в середине декабря.
Каток будет оборудован раздевалками и прокатом. Сооружение установят за счет внебюджетных средств. Размер катка составит 30×60 м — тот же, что и в прошлом году.
Вход будет бесплатным. Информация о бронировании билетов будет размещена на сайте https://katok.tularegion.ru/, который начнет работать в день открытия.
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