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На площади Ленина начали монтаж Губернского катка
Фото Дмитрия Дзюбина.

На площади Ленина начали монтаж Губернского катка

В этом году он откроется в седьмой раз.

Сегодня, 13 ноября, в Туле на площади Ленина начался монтаж Губернского катка. Планируется, что он начнет работу в середине декабря.

Каток будет оборудован раздевалками и прокатом. Сооружение установят за счет внебюджетных средств. Размер катка составит 30×60 м — тот же, что и в прошлом году.

Вход будет бесплатным. Информация о бронировании билетов будет размещена на сайте https://katok.tularegion.ru/, который начнет работать в день открытия.

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