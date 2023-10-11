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Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда
Фото из архива Myslo

Парковка на площади Ленина не помешает: Губернский каток установят там же, где всегда

Об этом заявили в администрации Тулы.

Ранее Myslo писал, что из-за строительства гостиницы парковку с улицы Союзной перенесут на площадь Ленина. Альтернативное парковочное пространство начнет работать с 8 часов утра 14 октября и будет увеличено с 40 до 220 мест. Сегодня на месте работают дорожники, которые наносят разметку для будущей стоянки.

В связи с нововведениями у туляков возник вопрос: а где теперь будет размещаться Губернский каток, который ежегодно работает на площади Ленина? Хватит ли там места?

— Губернский каток на площади Ленина будет располагаться на том же месте, что и в прежние периоды, — так заявили горожанам в администрации Тулы с официального аккаунта в соцсети «ВКонтакте».

По информации Myslo, ёлка и Губернский каток обязательно будут на площади, а вот в какой ее части — вопрос прорабатывается.

Напомним, на парковку будет предусмотрено два заезда/выезда со стороны ул. Менделеевской и заезд с ул. Советской. Выезд на ул. Советскую будет запрещен во избежание аварийных ситуаций.

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Условия пользования будут такими же, как были на парковке на ул. Союзной:

  • размещение транспортных средств за плату ежедневно с 8.00 до 19.00, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и официально объявленных праздничных дней,
  • первые 3 часа бесплатно, каждый последующий час — 100 рублей.

Администрация отмечает, что схема размещения новой парковки в центре города проработана и согласована с ГИБДД.

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сегодня, в 14:50 −1
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