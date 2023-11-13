В России создали особое подразделение судебных приставов

Фото пресс-службы ГМУ ФССП России

В России появилось Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов или сокращенно — ГМУ ФССП России.

Этот новый территориальный орган службы судебных приставов создан для принудительного исполнения исключительно особо важных исполнительных документов.

Денис Шильников, первый заместитель руководителя ГМУ ФССП России, прокомментировал:

— На сегодняшний день судебные приставы-исполнители управления взыскали и перевели в бюджет более 30 млрд рублей. В рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в том числе коррупционной направленности, взыскано 4,5 млрд руб.

Помимо коррупционных штрафов сотрудники нового подразделения взыскивают платежи в госбюджет и задолженности в крупном размере — свыше 100 млн рублей.

Также в их ведении находятся исполнительные документы неимущественного характера в отношении государственных органов. Как правило, это социально значимые судебные решения в пользу незащищенных категорий населения о предоставлении жилья, лекарственном обеспечении, создании комфортной среды для лиц с ограниченными возможностями.

— В этом году сотрудники управления обеспечили медицинским оборудованием и лекарственными препаратами по 3 тысячам исполнительных производств. В рамках 613 исполнительных производств граждане обеспечены жилыми помещениями во исполнение решения суда. Из них 450 — в отношении детей-сирот, — отметил Денис Шильников.

Сегодня в состав «особых» судебных приставов уже включено более 50 подразделений из разных федеральных округов. В планах создание специализированных отделений ГМУ ФССП России во всех регионах страны. Подчиняться они будут напрямую Главному межрегиональному (специализированному) управлению Федеральной службы судебных приставов.