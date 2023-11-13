В центре Тулы из-за Губернского катка ограничат движение транспорта

С 13 ноября для обеспечения безопасности дорожного движения на время монтажа и работы Губернского катка будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

на парковочном пространстве по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке, прилегающем к площади Ленина;

на части парковочного пространства, расположенного на площади Ленина;

на части парковочного пространства, расположенного вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Напомним, Губернский каток начнут монтировать сегодня, 13 ноября. Вход, как и в прошлые годы, будет бесплатным.

В связи с монтажом катка парковку на площади Ленина уменьшат на 91 место.