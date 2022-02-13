Супер-мошенники, ужасная травма ребенка в «Стеклянном лабиринте» и ковидные ограничения: топ новостей недели на Myslo

В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть. Это случилось 8 июня 2021 года. В этот день Юлия Собина вместе с 10-летним сыном Ярославом пришла в ЦПКиО им. Белоусова отмечать день рождения ребёнка подруги. Дети побывали в нескольких аттракционах и перед самым уходом домой попросились в «Стеклянный лабиринт». На выходе из него одно из стекол разбилось и повредило руку ребенку. Но обвиняемый считает, что мальчик виноват сам. Myslo выслушал две стороны конфликта.

В Тульской области коронавирусные ограничения продлили до 1 марта. Губернатор подписал новый Указ об ограничениях для общепита, ТЦ и массовых мероприятий. Полный текст Указа Губернатора — здесь.

Тулячка отдала мошенникам 8 миллионов 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 39-летней женщине на протяжении нескольких дней звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовых служб банков. Аферисты убедили взять ее, а также членов семьи несколько кредитов в разных банках.

В Туле в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие 4,5 тысячи человек. В стартовых забегах приняли участие спортсмены и любители лыжного спорта на дистанциях 1, 5 и 10 км. Для детей организовали старт на 500 метров.

Тульский блогер Артем Волков, проверяющий просрочку в магазинах, заплатит за моральный вред, причиненный сотрудникам Росгвардии. Волков разместил на своем канале в YouTube видеоролик под названием «Поставил борзых росгвардейцев на место/Росгвардия быкует и запрещает снимать/просрочка Дикси». В данном видео блогер назвал их «оборотнями», «быдлом», «телами с автоматами». На этом основании правоохранители обратились в суд и взыскали с обидчика моральную компенсацию.

В Тульском цирке разразился скандал. Основателя Музея клоунов Валерия Акишина внезапно выселили из здания цирка. И самое главное — его не пускают к собственной коллекции, которую он собирал полвека по всему миру. Валерий Алексеевич рассказал Myslo, что проживал в здании цирка на протяжении нескольких лет по устной договоренности с бывшим руководством. Занимал три помещения, в одном из которых оставался, когда шли представления. Официального договора на размещение Музея клоунов у Акишина тоже не было.