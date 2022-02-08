В Тульской области коронавирусные ограничения продлили до 1 марта
Губернатор подписал новый Указ об ограничениях для общепита, ТЦ и массовых мероприятий.
Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, по 1 марта продлены следующие ограничительные меры:
- запрет на деятельность фуд-кортов (за исключением дистанционной торговли и самовывоза), детских игровых комнат и аттракционов в торговых центрах;
- бесконтактная термометрия в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий, в организациях общепита (люди с температурой выше 37,1 не должны допускаться в помещения).
- приостановление проведения банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.
- ограничение заполняемости до 50% в музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий.
Полный текст Указа Губернатора — здесь.
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