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В Тульской области коронавирусные ограничения продлили до 1 марта

В Тульской области коронавирусные ограничения продлили до 1 марта

Губернатор подписал новый Указ об ограничениях для общепита, ТЦ и массовых мероприятий.

Губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 62 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
 
Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, по 1 марта продлены следующие ограничительные меры:
 
  • запрет на деятельность фуд-кортов (за исключением дистанционной торговли и самовывоза), детских игровых комнат и аттракционов в торговых центрах;
  • бесконтактная термометрия в торговых центрах, музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий, в организациях общепита (люди с температурой выше 37,1 не должны допускаться в помещения).
  • приостановление проведения банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий.
  • ограничение заполняемости до 50% в музеях, кинотеатрах и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий.
 
Полный текст Указа Губернатора — здесь.
Сюжет: Коронавирус
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