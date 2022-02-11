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В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: обвиняемый считает, что мальчик сам виноват в трагедии
Фото: автора, семьи потерпевшего

В тульском «Стеклянном лабиринте» ребёнку перерубило кисть: обвиняемый считает, что мальчик сам виноват в трагедии

Myslo выслушал две стороны конфликта.

8 июня 2021 года Юлия Собина вместе с 10-летним сыном Ярославом пришла ЦПКиО им. Белоусова — отмечать день рождения ребёнка подруги. Дети побывали в нескольких аттракционах и перед самым уходом домой попросились в «Стеклянный лабиринт».

— Я была против, но они так уговаривали, что сдалась, — рассказывает Юлия Собина. — Они ушли внутрь, а я отправилась к лавочке, чтобы подождать их. Через пару минут раздался дикий грохот, а потом крики Ярика, который звал меня на помощь. То, что я увидела, повергло меня в шок.

На полу огромные осколки, повсюду кровь, перерубленная кисть моего сына держится на паре жил. А фоном гремит веселая музыка и детский смех из соседних аттракционов…

Пока Юля успокаивала сына, очевидцы вызвали «скорую» и помогли забинтовать мальчику поврежденную руку. По словам женщины, помощь им оказывали все, кроме сотрудников аттракциона, в котором пострадал её ребенок.

— Я говорила и говорила с Яриком, чтобы он не потерял сознание, — продолжает Юлия. — Врачи приехали достаточно быстро и отвезли нас в областную больницу. Сын держался молодцом и просил меня, чтобы я не волновалась, хотя видно было, как ему больно. Операция продлилась 4 часа и должна была продолжиться на следующий день.

После того, как Ярослав отошёл от наркоза, он рассказал родителям, что произошло внутри лабиринта.

— Получается, дети сделали один круг и решили пройти ещё один. Он шёл, вытянув руки, и уже у самого выхода коснулся этого стекла, которое и рухнуло на него, — продолжает мама Ярослава. — Врачи сказали, что Ярик «родился в рубашке»: стекло чудом не повредило артерию. Но у него повреждён локтевой нерв и сустав, соединяющий кисть и предплечье. Знакомые посоветовали нам завершить операцию в Москве, так как в Туле нет необходимого оборудования для столь тонкой процедуры и специалистов должного уровня.

На следующий день Юлию вместе с Ярославом перевезли в клинику имени Филатова, где благополучно завершили операцию — сшили нервы и сухожилия. За несколько дней 10-летний мальчик провёл под сильнейшим наркозом 12 часов.

На следующий день после происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Следствие длилось полгода и дело было передано в суд в декабре. На скамье подсудимых оказался директор отдела аттракционов детского игрового комплекса «Лабиринтный комплекс» Вадим Телепенин.

— Я связался с родителями мальчика еще в день трагедии. Всячески помогал им и осуществил несколько денежных переводов, мы оплатили миостимулятор для разработки руки, — рассказывал Myslo обвиняемый. — Предъявленное мне обвинение неправомерно, так как все это произошло из-за нарушений правил нахождения в лабиринте самим ребенком.

Правда, какие именно правила нарушил Ярослав, неизвестно. По информации Myslo, в деле нет каких-либо видеодоказательств, подкрепляющих слова Телепенина. В свою очередь, и родители Ярослава не считают директора отдела аттракционов главным виновником случившегося.

— Экспертиза показала, что стекло рухнуло из-за того, что не было закреплено должным образом, — утверждает Юлия Собина. — Кроме того, оно было силикатным, а не многослойным, как того требуют правила. Сотрудник Гостехнадзора в суде показал, что помещение лабиринта никто и никогда не проверял. Получается, оно стояло на территории парка безнадзорно?

Мы считаем, что к ответственности надо привлечь его владельца — индивидуального предпринимателя Михайлова. Но по какой-то причине нам отказывают в этом ходатайстве.

Юлия Собина.

— После трагедии Ярик стал замкнутым ребёнком. Когда заживали швы, мне казалось, что я вместе с ним схожу с ума от боли, — завершает Юлия Собина. — Психологически было очень тяжело: он наотрез отказывался выходить на улицу, подходить к дверным проёмам. Ему всюду мерещатся стёкла. А на фоне стресса он стал часто болеть. В октябре перенёс ковид — неделю лежал в реанимации.

После операции прошло 8 месяцев, реабилитация идёт очень тяжело. Мы не знаем, восстановится ли кисть вообще.

Следующее заседание по этому делу состоится 18 февраля. Myslo будет следить за этой историей.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:10 0
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