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В Туле в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие 4,5 тысячи человек: фоторепортаж

В Туле в массовой гонке «Лыжня России» приняли участие 4,5 тысячи человек: фоторепортаж

В стартовых забегах приняли участие спортсмены и любители лыжного спорта на дистанциях 1, 5 и 10 км. Для детей организовали старт на 500 метров.

12 февраля на территории лыжероллерного центра «Веденино» в Туле прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Параллельный старт прошел в Новомосковске и Киреевске. В соревнованиях приняли участие 4,5 тысячи любителей лыжного спорта. Самому маленькому лыжнику — 2 года, а самому опытному — 84. В Узловой лыжная гонка пройдет 19 февраля.
 
 
В стартовых забегах приняли участие спортсмены и любители лыжного спорта на дистанциях 1, 5 и 10 км. Для детей был организован старт на 500 метров.
 
Отметим, что в этом году все лыжные соревнования в нашей области проходят под эгидой двукратного олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Вячеслава Петровича Веденина.
 

Йолчу Алимирзоев, инженер проектно-технологического сектора отдела главного механика АО «Тулачермет»

- С удовольствием катаюсь на лыжах, от «Тулачермета» в соревнованиях участвую третий раз. В прошлом году у меня были классические лыжи, а в этом буду коньковым ходом. Так что, уверен, что смогу улучшить свой результат. Тем более, что у нас на предприятии есть возможность бесплатно улучшать свою физическую форму — это тренажерный зал, баскетбол, футбол, волейбол и другие виды спорта. Наши металлурги часто участвуют на соревнованиях на лыжах, в беге и одерживают победы. Например, в прошлом году я участвовал в экологическом марафоне «Реки России. #Рекибегут». Конечно же, сегодня тоже хотелось бы победу, но даже просто участие -это всегда очень важно!
 
 
 

Евгений Антонов, житель Тулы.

- Регулярно занимаюсь спортом, не курю и не пью, воспитываю сына. Мы с моим сыном Сергеем участвуем в соревнованиях каждый год, ведем здоровый образ жизни. Улучшаем здоровье, понижаем влияние пандемии, так сказать. Кроме того, ведь это не только спорт, но еще и полезный отдых на природе!
 
 

Тамара Ломасова, жительница Серпухова.

- Мой номер — 1945 — это мой год рождения. Специально выбирала! Я из Серпухова Московской области, участвую в «Лыжне России» на протяжении уже многих лет. Такие соревнования очень нужны — они помогают оставаться здоровыми! Сегодняшний кубок и медаль займут свое место рядом с другими!
 
 
 
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 21:06 +2
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