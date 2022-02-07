«Взяла по три кредита на себя и отца, один – на мужа»: тулячка рассказала, как отдала мошенникам 8 млн рублей

Видео пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Тулячка отдала мошенникам 8 миллионов 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 39-летней женщине на протяжении нескольких дней звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов и финансовых служб банков.

Аферисты убедили взять ее, а также членов семьи несколько кредитов в разных банках.

- Позвонила женщина-следователь, представилась сотрудником Главного управления министерства внутренних дел. Спросила, не теряла ли я паспорт, предоставляла ли кому-то свои данные. Якобы по моим счетам хотят незаконно провести какие-то операции.

Она соединила меня с Центральным банком, сказала, что я буду с ними проводить операции по отмене мошеннических действий.

Чтобы аннулировать заявки по кредитам, надо подать ответные. Деньги внести на защищенные сейфовые ячейки. После этого ЦБ погасит все кредиты за меня. Сказали, что все деньги мне вернутся, и я получу компенсацию.

Постоянно было выкачивание денег. Говорили, что якобы объединили мои счета, счета мужа, отца. Что и на отца уже подали заявку на кредит под залог недвижимости.

Получилось, что всех втянула в это… Три кредита у меня, один у мужа, три — у отца. Обрабатывают очень хорошо. Вообще не заподозришь. Легко в это поверить.

Полиция Тульской области просит граждан проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Запомните: все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.

Должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищенные счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена.

Следовательно, если телефонный собеседник сообщает о важности осуществления подобной операции, то это точно мошенник.