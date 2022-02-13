Туляков приглашают на концерт The Hatters
1 марта в клубе Concert Hall пройдет большой сольный концерт группы The Hatters.
В этот вечер группа согреет публику своей музыкой и исключительным обаянием. Обещаем, после концерта The Hatters уровень адреналина в крови будет зашкаливать, и вам его точно хватит до наступления настоящего лета!
О феномене группы можно говорить долго, но лучше прийти и лично насладиться музыкой и харизмой коллектива.
Вы можете купить билеты онлайн:
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
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Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00. Вс.: выходной;
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Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00. Вс.: выходной;
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Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00. Сб.-вс.: выходной;
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Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, бутик 271 (сразу после лестницы). Пн.-сб.: 10.00−20.00,вс.: 10.00−19.00.
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