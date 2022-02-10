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Тульский блогер назвал двух росгвардейцев «быдлом» и «оборотнями»: он выплатит им 20 тысяч рублей

Тульский блогер назвал двух росгвардейцев «быдлом» и «оборотнями»: он выплатит им 20 тысяч рублей

Кроме этого, Артем Волков по решению суда оплатит услуги нотариуса и госпошлину.

Тульский блогер Артем Волков, проверяющий просрочку в магазинах, заплатит за моральный вред, причиненный сотрудникам Росгвардии.

Истцы заявили, что Волков разместил на своем канале в YouTube видеоролик под названием «Поставил борзых росгвардейцев на место/Росгвардия быкует и запрещает снимать/просрочка Дикси». В данном видео блогер назвал их «оборотнями», «быдлом», «телами с автоматами».

— Данные сведения порочат честь, достоинство, деловую репутацию, поскольку мы являемся действующими сотрудниками, а допущенные ответчиком выражения имеют провокационный и унизительный характер, — написано в заявлении росгвардейцев.

Кроме этого, они не давали разрешения на публикацию видеосъемки, на которой они являются основными объектами изображения.

— Действиями Волкова нам причинен моральный вред, выразившийся в нравственных страданиях, поскольку мы испытали нервный стресс.
 
Данная публикация повлекла проведение в отношении нас служебной проверки, — указывают истцы.
 
Суд принял сторону правоохранителей и удовлетворил иск частично: блогер заплатит им по 10 000 рублей каждому и оплатит услуги нотариуса и госпошлину.
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блогерРосгвардияискморальный вредрешение суда

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