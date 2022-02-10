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Из Тульского цирка со скандалом выселили основателя Музея клоунов
Фото из архива Myslo.

Из Тульского цирка со скандалом выселили основателя Музея клоунов

Валерия Акишина даже не пускают к собственной коллекции.

В Тульском цирке разразился скандал. Основателя Музея клоунов Валерия Акишина внезапно выселили из здания цирка. И самое главное — его не пускают к собственной коллекции, которую он собирал полвека по всему миру.

Валерий Алексеевич рассказал Myslo, что проживал в здании цирка на протяжении нескольких лет по устной договоренности с бывшим руководством. Занимал три помещения, в одном из которых оставался, когда шли представления.

Официального договора на размещение Музея клоунов у Акишина тоже не было.

- Всё держалась на доверии. Когда сменился директор Росгосцирка, я пришел к новому, чтобы составить договор. Пытался оформить бумаги с тогдашним руководителем Тульского цирка. Но она тянула резину, и я прекратил попытки договориться.

6 февраля к Валерию Акишину внезапно нагрянула полиция. По информации Myslo, правоохранителей вызвали с формулировкой, что Акишин незаконно занимает помещения в цирке.

- Выгнали на улицу! Аргументировав тем, что у меня нет официального договора. Почему это случилось именно сейчас? Причину такого отношения не знаю, могу только догадываться. Я недавно написал маленькое письмецо в Фейсбуке генеральному директору [Росгосцирка] Сергею Григорьевичу Белякову. Мол, переживаю — у нас скоро премьера программы, а на здании цирка висят сосульки, вокруг всё завалено снегом, большие сугробы. Неприглядный вид! Новый директор работает всего полтора месяца, я подумал, что она еще не особо понимает по хозяйственной части. Полагаю, что с этого всего и началось. И таким образом мне мстят.

По словам Акишина, сейчас все его экспонаты опечатаны.

- К коллекции, которую я собирал всю свою жизнь, у меня нет доступа. Я дозвонился до гендиректора. Думал, найдем компромисс, но этого не случилось. Знаю, что к представлению в цирке будут открывать музей. Но уже без меня. Хотелось хотя бы контролировать экспонаты, чтобы их не испортили.

А мне говорят: «Если желаете, купите билет в кассе и приходите».

Валерий Алексеевич говорит, что у него нет документов на коллекцию. Это теперь можно доказать только через суд? Да и какие документы могут быть на личную коллекцию клоунов, которую много лет просто выставляли в Тульском цирке?

- Сейчас я живу в гостинице. Никуда не уезжаю, переживаю за коллекцию, не знаю, что с ней будет дальше. Это больше 5000 экспонатов, их стоимость как минимум 1,5 млн долларов!

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков прокомментировал «Тульским новостям» ситуацию, заявив о выявленных нарушениях в цирке.

- При размещении коллекции Тульским цирком были допущены грубейшие нарушения — как техники безопасности, так и финансово-хозяйственной деятельности. Росгосцирк держит ситуацию на контроле, уже принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Myslo направил официальный запрос в Росгосцирк, чтобы узнать, какая судьба ожидает Музей клоунов и его основателя.

К слову, эта коллекция клоунов — самая большая в мире. И очень жаль, если из-за какого-то конфликта, музей закроется, а Валерий Акишин лишится прав на собственную коллекцию.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:05 +4
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