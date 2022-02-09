Калужское шоссе, мост через Упу, развязки из новых ЖК: какие дороги построят в Туле

Какие преобразования ждут дорожно-транспортную систему Тулы? Рассказываем, где будут новые развязки и отремонтируют мосты.

О том, как изменится дорожная сеть областной столицы в ближайшие годы, рассказал начальник по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев.

Строительство III очереди Восточного обвода

В октябре 2020 года была запущена вторая очередь. На открытие магистрали приезжал министр транспорта РФ. После совместного совещания с ним тогда Алексеем Дюминым было принято решение об организации третьей очереди Восточного обхода, которая будет идти в сторону ул. Кутузова на пересечение транспортного узла с улицей Бондаренко.

Реконструкция будет представлять эстакадный переход прямого хода с Восточного обхода. Он будет идти в сторону ул. Кутузова. Движение будет организовано в четыре полосы, по две в каждую сторону.

На участке от ул. Ложевой до ул. Кутузова будут поставлены остановки общественного транспорта и организованы велодорожки.

Проект реконструкции сейчас в стадии проектирования и снятия технологических ограничений. Работа предстоит сложная, поскольку на месте будущего строительства проходят высоковольтные линии, а также тянутся линии тепло- и газовых сетей.

Планируется, что этом году проектная работа закончится, а в 2023—2025 годах будут проведены строительные работы.

Строительство моста через Упу

Работы на самом старте. Сейчас администрация подготавливает техническое задание и документацию на проектирование объекта.

На реализацию будут направлены средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Реконструкция участка Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М-2

Один из самых глобальных объектов. Он свяжет Калужское шоссе с 5-м Лихвинским проездом и ул. Оружейной. Также в проект будет заложена реконструкция трех уже существующих искусственных сооружений.

Общая протяжённость объекта — более пяти километров. Подрядная организация для проектирования уже определена. Сейчас администрация проводит работы по земельным участкам и с сетевыми организациями. Планируется, что проектирование завершат до конца этого года.

Двухуровневая развязка в районе ЖК «Суворовский»

Проект подразумевает прямой ход по Восточному обходу в виде «клеверной» развязки. Сейчас выполнен предпроект, замеры транспортных потоков с учетом строительства жилых домов в новых микрорайонах.

В ходе проектирования было принято оптимальное решение по пропускной способности. Летом 2022 года администрация приступит к проектированию.

Развязка в микрорайоне «Юго-Восточный»

Развязка облегчит движение при выезде с ТЦ «Леруа Мерлен» и даст дополнительный выезд из мкр. Юго-Восточный. Сейчас определена подрядная организация на проектирование, выполнены полевые работы и компьютерное моделирование.

Реконструкция перекрестка четырех дорог на ул. Скуратовской

Движение автомобилей на этом участке много обсуждалось туляками, реорганизация движения здесь просто необходима. Сейчас специалисты рассматривают несколько вариантов развязки, в том числе круговую.

Проектирование планируется начать в 2022 году. Сейчас рассматривается изменение параметров дорожной сети. В ближайшее время будет проведено проектное моделирование, при помощи которого определят транспортные потоки. И на основе его результатов будет принято решение о виде развязки.

Тоннель под железными путями путепровода «Красные ворота» по Московскому шоссе

Сейчас ведутся масштабные строительно-монтажные работы на участке трассы М-2 в районе северного подхода к Туле. В 2023 — 2024 гг. планируется провести работы по расширению тоннеля. Аукционные процедуры прошли в январе 2022 года. Подрядная организация определена, она приступает к земляным работам и определяет, какие технологические ограничения существуют.

Также в планах разработать проект реконструкции Московского шоссе из-за увеличения параметров тоннеля с двух до четырех полос. Сейчас администрация Тулы готовит проектную документацию для заключения контракта, который планируют заключить в этом году.

Реконструкция мостов — одно из приоритетных направлений

В 2022 году большое внимание будет уделено работе с мостами и путепроводами. Таких объектов в городе 30. Активная работа сейчас уже ведется на трех объектах. На остальных экспертная организация оценивает состояние несущих конструкций. На основании исследований будет принято решение о ремонте еще нескольких объектов.

Все проекты по ремонту мостов очень затратные. К примеру, финансирование ремонта трех объектов в Туле обошлось почти в 2 млрд рублей. Эти средства были выделены при поддержке губернатора Алексея Дюмина из федерального бюджета.

Баташевский мост

На Баташевском мосту в ноябре 2021 года завершили первый этап работ — строительство объездного пути с временным мостом. В настоящее время проведено устройство всех 12 буронабивных свай основного моста, бетонирование двух ригелей; смонтированы все 12 железобетонных балок пролетного строения. Сейчас выполняется устройство межбалочных швов и армирование шкафных стенок на новом мостовом сооружении. Готовность объекта составляет 57%.

Сейчас старый мост полностью разобран. С ноября 2021 года движение ведется по временному мосту.

Общая стоимость проекта — 155 млн рублей. Работы ведутся с опережением 20%. Завершить реконструкцию планируют до конца года.

Демидовский мост

Демидовский мост связывает два крупных округа города — Пролетарский и Зареченский. Работы начались в сентябре 2021 года, а в октябре подрядная организация приступила к основному этапу. Сейчас уже полностью разобрана перекрытая часть, проведены работы на несущих конструкциях, в марте планируется приступить к монтажу несущих балок. Работы на объекте ведутся круглосуточно.

Работы масштабные — полноценная реконструкция, поскольку последний ремонт сооружения проводился в 1960 году. К тому же объект непростой: на нем организовано как автомобильное, так и трамвайное движение.

Понимая важность транспортной артерии, администрация города разработала проект, который позволил в ограниченном режиме сохранить дорожное движение. Завершить реконструкцию планируют также до конца этого года.

Московский путепровод

Московский путепровод — одна из активных магистралей Тулы. Перекрытие движения на нем создало бы большие трудности для туляков, поэтому разработан проект реконструкции с временным изменением дорожного движения.

В прошлом году с целью сохранения пропускной способности там были введены ограничения скоростного режима и проезда большегрузного транспорта, а также проведены работы по усилению конструкций. К первому этапу реконструкции приступят в ночь с 11 на 12 февраля. Для этого перекроют половину путепровода.

На время проведения работ будет организовано движение по трем полосам, одна из которых реверсивная. Подробнее об этом читайте здесь.

Обойтись без сокращения движения не получилось, потому что мосту уже более 50 лет и он требует капитального ремонта. Можно сказать, что рабочим нужно построить мост заново.

Путепровод планируют завершить в 2023 году.