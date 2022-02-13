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В Туле возобновился ямочный ремонт дорог

В Туле возобновился ямочный ремонт дорог

В ночь с субботы на воскресенье отремонтировано шесть улиц.

По поручению главы городской администраци Дмитрия Миляева в связи с переходными температурными условиями усилены работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия.

В ночь с 12 на 13 февраля работы проводили 7 специализированных бригад на улицах Свободы, Пушкинской, Рязанской, Демидовской плотине, Железнодорожной и Пороховой.

Общий объем выполненных работ за составил 700 кв. м.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 20:04 −6
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