В Туле возобновился ямочный ремонт дорог

В ночь с субботы на воскресенье отремонтировано шесть улиц.

По поручению главы городской администраци Дмитрия Миляева в связи с переходными температурными условиями усилены работы по аварийно-восстановительному ремонту дорожного покрытия. В ночь с 12 на 13 февраля работы проводили 7 специализированных бригад на улицах Свободы, Пушкинской, Рязанской, Демидовской плотине, Железнодорожной и Пороховой. Общий объем выполненных работ за составил 700 кв. м.