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В Новомосковске впервые капитально ремонтируют поликлинику
Фото Минздрава Тульской области.

В Новомосковске впервые капитально ремонтируют поликлинику

В процессе ремонта заменят все коммуникации, окна и двери, напольные и настенные покрытия, отремонтируют кровлю и фасад.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения впервые капитально ремонтируют поликлинику Новомосковской городской клинической больницы на улице Московской.

В трехэтажном здании завершили демонтажные работы, установили новые окна, меняют коммуникации, ремонтируют кровлю. Предстоит ремонт фасада, закупка новой мебели и медицинского оборудования.

Заместитель главного врача больницы Галина Кашпур:

- Поликлиническое подразделение обслуживает более 12 тысяч жителей. После завершения ремонта пациенты будут получать медицинскую помощь в полностью обновленной поликлинике.

Во время ремонта прием жителей, прикрепленных к поликлинике, ведут врачи других подразделений больницы.

Как сообщает региональный Минздрав, всего в рамках программы модернизации до конца года планируется капитально отремонтировать десять объектов здравоохранения, из них 7 поликлиник в Туле, Новомосковске, Алексине, Ефремове и Узловском районе.

В рамках программы до конца года возведут 36 модульных быстровозводимых объектов, в том числе 34 ФАПа и два офиса врачей общей практики. В медицинские учреждения региона будут поставлены 140 единиц оборудования и 91 автомобиль.



Программа модернизации стартовала в 2021 году. Она направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи в первичном звене — в поликлиниках, амбулаториях и фельдшерских пунктах. Программа рассчитана на пять лет, на ее реализацию предусмотрено 7,5 млрд рублей.

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