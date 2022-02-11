Обыск в узловском ФОКе: руководителя подозревают в том, что она забрала выписанную сотрудникам премию

фото: пресс-служба регионального правительства

Предполагается, что деньги она хотела направить на оплату штрафа.

Myslo удалось выяснить причину обыска в спорткомплексе «Узловая-Арена». По имеющимся на настоящий момент данным, руководитель организации не захотела оплачивать из своего кармана наложенный судом по представлению прокуратуры штраф. Поэтому она выписала своим сотрудникам премии, а затем отобрала их, намереваясь потратить эти деньги на погашение «административки».

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося и изучением изъятой в ходе обыска документации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, вчера, 10 февраля, в спорткомплексе «Узловая-Арена» прошли обыски. По информации Myslo, сотрудники правоохранительных органов изъяли из ФОКа документацию и опросили работников комплекса.

По имеющейся информации, оперативно-розыскные мероприятия проводил ОБЭП.