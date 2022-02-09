В ведущих вузах Тульской области начали работу 11 новых современных лабораторий

В среду, 9 февраля губернатор Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе одиннадцати научным лабораториям в Тульском государственном университете, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и в Новомосковском институте Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.

Основные направления деятельности новых лабораторий – разработки в сферах обороны и вооружений, создания новых материалов и технологий их производства, экологической безопасности и медицины.

Алексей Дюмин поздравил учёных, преподавателей, аспирантов и научных работников с Днем российской науки.

Материальная поддержка разработок увеличена

Создание и развитие научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «ТулаТЕХ» поддержал федеральный центр. НОЦ сосредоточен на развитии технологий, обеспечивающих национальную безопасность и технологическую независимость нашего государства. Благодаря НОЦ привлечено более 180 млн рублей федеральных средств для создания новых современных лабораторий. Создаваемая инфраструктура позволяет решать уникальные исследовательские задачи – в области биотехнологий, математического моделирования, создания «умных» материалов и технологий, в экологии.

Помогать тульским ученым будут исследователи с мировым именем

В этом году начинается реализация уникальной для региона программы «Мегагранты». Речь идёт о создании двух новых лабораторий с привлечением учёных мирового уровня по перспективным направлениям – композитным материалам и фармацевтике. Программа ориентирована на развитие университетов и предусматривает их поддержку в течение 5 лет в размере 60 млн рублей в год. Предприятия ключевых отраслей промышленности региона уже выразили готовность в ней участвовать. Развитие инфраструктуры вузов продолжается также в рамках программы «ПРИОРИТЕТ-2030».