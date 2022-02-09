В ведущих вузах Тульской области начали работу 11 новых современных лабораторий
Открытие лабораторий прошло в рамках нацпроекта «Наука и университеты».
В среду, 9 февраля губернатор Алексей Дюмин в режиме видеоконференцсвязи дал старт работе одиннадцати научным лабораториям в Тульском государственном университете, ТГПУ им. Л. Н. Толстого и в Новомосковском институте Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.
Основные направления деятельности новых лабораторий – разработки в сферах обороны и вооружений, создания новых материалов и технологий их производства, экологической безопасности и медицины.
Алексей Дюмин поздравил учёных, преподавателей, аспирантов и научных работников с Днем российской науки.
Материальная поддержка разработок увеличена
Создание и развитие научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «ТулаТЕХ» поддержал федеральный центр. НОЦ сосредоточен на развитии технологий, обеспечивающих национальную безопасность и технологическую независимость нашего государства. Благодаря НОЦ привлечено более 180 млн рублей федеральных средств для создания новых современных лабораторий. Создаваемая инфраструктура позволяет решать уникальные исследовательские задачи – в области биотехнологий, математического моделирования, создания «умных» материалов и технологий, в экологии.
Помогать тульским ученым будут исследователи с мировым именем
В этом году начинается реализация уникальной для региона программы «Мегагранты». Речь идёт о создании двух новых лабораторий с привлечением учёных мирового уровня по перспективным направлениям – композитным материалам и фармацевтике. Программа ориентирована на развитие университетов и предусматривает их поддержку в течение 5 лет в размере 60 млн рублей в год. Предприятия ключевых отраслей промышленности региона уже выразили готовность в ней участвовать. Развитие инфраструктуры вузов продолжается также в рамках программы «ПРИОРИТЕТ-2030».
О реализации проектов губернатору сообщили руководители и молодые ученые из университетов – участников «ТулаТЕХа».
– Ваши достижения – залог прогресса и достойного будущего нашего региона. Вы помогаете промышленности справляться с глобальными вызовами, создавать конкурентоспособную и качественную продукцию. Желаю вам вдохновения, новых идей и открытий.
Впереди – масштабная работа по развитию научной инфраструктуры области, открытию новых лабораторий и исследовательских центров, -отметил Алексей Дюмин.
Губернатор подчеркнул, что необходимо эффективно загрузить открытые сегодня лаборатории НОЦ «ТулаТЕХ». Обеспечить промышленный сектор региона новыми технологическими решениями, созданными тульскими учёными.
Что такое научная лаборатории?
Новые научные лаборатории – еще одна мера поддержки ученых. Это привлечение экспертов, разработчиков и исследователей, новое оборудование и финансирование.
Одна из лабораторий – лаборатория когнитивных технологий и симуляционных систем на базе Тульского государственного университета. Здесь будет проводиться работа по созданию новых математических моделей, методов, алгоритмов и инструментальных средств с применением систем машинного обучения и компьютерного зрения для построения обучающих интеллектуальных систем и комплексов тренажеров.
Одна из разработок – создание технологии, позволяющей камерам видеонаблюдения распознать падение человека и вызвать экстренные службы.
Евгений Семенищев, руководитель лаборатории, доцент, кандидат технических наук, участник зарубежных стажировок, рецензент 3 журналов и 5 конференций, индексируемых международными базами:
– В лаборатории сейчас 15 сотрудников. И несмотря на то, что грант мы получили совсем недавно и новое оборудование только закупается, сотрудники ТулГУ работают над проектом уже очень давно и добились определенных успехов. Мы работаем над тем, чтобы система распознавала именно падение человека, когда ему стало плохо, чтобы технология могла оказывать реальную помощь. Грантовая поддержка составляет порядка 15 миллионов рублей ежегодно в течение трех лет. Деньги будут направлены на создание новых симуляционных систем, в ближайшее время к нам поступит оборудование – компьютеры, суперкомпьютер с современными программами для нейронных сетей, мебель и т.д.
Подробнее о разработке можно прочитать в материале Myslo.
Еще одна разработка тульских ученых – изобретение биосенсорного анализатора степени загрязнения воды органическими соединениями. Он находится на стадии проработки, ведется экспериментальное взаимодействие с промышленными предприятиями. В дальнейшим планируется работа по внедрению с широким спектром крупных предприятий, лицензирование и масштабирование на федеральный уровень.
Над созданием биосенсорного анализатора работает доцент кафедры «Химия» ТулГУ Вячеслав Арляпов:
– Наша разработка – это не просто химический датчик, это биосенсор, на котором есть живые организмы. Прибор анализирует степень загрязненности воды различными органическими загрязнениями.
У нас есть прибор – коммерческая разработка Тульского государственного университета и одного из крупнейших разработчиков аналитических приборов. Прибор показывает, сколько органических веществ в воде. Чем их меньше, тем лучше.
Традиционный способ оценки занимает пять суток. Это неудобно. Если в воду попали сточные воды или произошел выброс нежелательных веществ, то об этом станет известно спустя пять суток. За это время будет нанесен большой урон экологии. Наше изобретение позволяет провести анализ в течение 10 минут. Это возможно потому, что живые организмы начнут потреблять нежелательные вещества в пищу, от этого изменятся их метаболические характеристики, например, интенсивность дыхания. Прибор это зафиксирует.
Прибор может работать от аккумулятора и использоваться в любой местности. Но он объемный. Сейчас мы работаем над тем, чтобы довести прибор до размеров спичечного коробка, а проводить исследование можно было с помощью маленьких электродов.
Подробнее о проекте читайте здесь.